Stivali di lusso: Casadei trionfa ancora una volta su tutti. Quanto costano?

Stivali di lusso. La Maison Casadei trionfa ancora una volta su tutti. Soprattutto per quanto riguarda le calzature must have di stagione. Gli stivali Casadei sono le scarpe irrinunciabili per la donna elegante, che veste sempre con gusto e classe. I boots Casadei hanno lunghissimi tacco a spillo oppure tacchi più spessi e sono caratterizzati da nuance e tonalità eleganti: nero, marrone, beige. Sono sia dalle tinte semplici che a stampe: coccodrillo o scamosciato. Scarpe preziose ed irrinunciabili adatte in ogni occasione in cui si vuole apparire perfette e bellissime.

Casadei: il brand ambasciatore del “Made in Italy” nel mondo

Made in Italy è senza ombra di dubbio garanzia e simbolo nel mondo di alta qualità, ricercatezza dei materiali ed eleganza. Soprattutto nel campo dell’abbigliamento, calzature e degli accessori, con un’eccellenza della manodopera e dell’estro italiano universalmente riconosciuto. Un’altra caratteristica distintiva del Made in Italy, che determina la storia e base dei brand ed il loro grande successo, è la famiglia. Moltissime aziende, oggi vere e proprie pietre miliari del Made in Italy nel mondo, hanno cominciato la loro storia imprenditoriale da piccole botteghe dell’entroterra italiano, con partner, fratelli o parenti collegati dalla stessa ardente passione per il fashion. Questa è la storia di Casadei, uno dei marchi di scarpe da donna più apprezzati dagli Stati Uniti al Giappone.

Stivali di lusso: Casadei trionfa su tutti. Anna Tatangelo non rinuncia alle lussuosissime “shoes”

Anna Tatangelo è una cantante e conduttrice televisiva italiana. Dopo essersi aggiudicata alcuni concorsi musicali, tra cui l’Accademia della Canzone di Sanremo, è diventata celebre al grande pubblico grazie alla vittoria del Festival di Sanremo 2002 nella sezione «Giovani», con il brano “Doppiamente fragili”. Inoltre memorabile la sua intensa storia d’amore con il cantante altrettanto noto Gigi D’Alessio, durata per ben 15 anni. Anna Tatangelo, è risaputo, sia una grande appassionata di moda oltre che una cantante e un personaggio amatissimo dal pubblico.

Il successo all’interno del format “All Together Now”

Anna Tatangelo nell’ultimo periodo è stata protagonista indiscussa all’interno del format “All Together Now”, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker, dove ha sfoggiato ad ogni puntata mise aderentissime, completi vintage con camicie di seta e gonne a matita ed in ultima istanza, scarpe da “mille e una notte”. Come ad esempio un paio di stivali cuissardes leopardati con un vertiginoso tacco a spillo di Casadei. Oppure un altro paio di maxi cuissardes sempre di Casadei ma in rosa glitterato in occasione di un esclusivo servizio fotografico dal look super sexy che ha esaltato al meglio il suo corpo mozzafiato. Stivali unici nel loro genere e che non passano di certo inosservati.

Stivali di lusso: Anna Tatangelo sfoggia calzature luxury durante lo show musicale “All Together Now”

Anna Tatangelo regina di moda e di lusso. La cantante dal talento sopraffino, ancora una volta, ha indossato stivali altissimi, che arrivano fino a metà coscia e sono caratterizzati da un vertiginoso tacco a spillo in metallo. Adatti in occasioni galanti ed eventi modaioli. Il costo? Sul web vengono vendute a 620 euro, anche se ora si possono trovare tranquillamente a cifra scontata.