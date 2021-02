Il suo papà è francese e la mamma statunitense, l’attore Timothée Chalamet (per la precisione Timothée Hal), è nato il 27 dicembre 1995 a New York, capricorno. Luogo in cui ha vissuto nel rinomato quartiere di Hell’s Kitchen, noto per la sua vicinanza a Broadway e agli Actors Studio. È alto 185 cm.

Prima del suo debutto sul grande schermo, il giovane Chalamet ha preso parte da bambino ad alcuni spot pubblicitari e due cortometraggi horror. Durante gli anni del liceo frequenta la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, ma muove i primi passi importanti nel 2009 quando compare sul piccolo schermo in una puntata di Law & Order – I due volti della giustizia e nel film targato Hallmark Un Amore per Leah. Il grande debutto avviene nel 2011 nei teatri dell’Off-Broadway con la commedia di formazione The Talls, in cui interpreta Nicholas.

I ruoli di Timothée Chalamet in film acclamati dalla critica come “Chiamami col tuo nome” e “Lady Bird” gli hanno fatto guadagnare molti riconoscimenti. In precedenza ha recitato al fianco di Matthew McConaughey e Steve Carell in vari film. Successivamente, interpreta Paul Atreides in un adattamento per il grande schermo del romanzo di fantascienza di Frank Herbert “Dune”. A questo punto, i fan appassionati di Chalamet sono probabilmente consapevoli del modo corretto di pronunciare il suo nome: “Timo-tay”, ma lui pensa che sia “pretenzioso” chiedere alla gente di pronunciare il suo nome in quel modo. Ecco nove cose che probabilmente non sapevi su Chalamet.