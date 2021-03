Fenomeno TikTok: cifre da capogiro per gli influencer più pagati dell’anno

Fenomeno TikTok. Chi sono i tiktoker più pagati dell’ultimo anno? L’App sta prendendo sempre più piede nel mondo dei social network. Proprio per questo è (ad oggi) il primo competitor di Instagram. Un motore di lavoro vero e proprio, che permette di guadagnare cifre considerevoli. Il portale autorevole Forbes ha stilato una classifica ufficiale di coloro che hanno guadagnato di più grazie alla piattaforma di origine cinese. I guadagni sono astronomici soprattutto durante il periodo della pandemia e conseguente lock-down. Alcuni riescono a percepire oltre i 5 milioni di dollari.

Fenomeno TikTok: i guadagni stellari dei tiktoker più pagati

I tiktoker più pagati? Guadagnano cifre da capogiro. Spencer X, star di TikTok classe 1992, vanta sulla piattaforma ben 52 milioni di follower. Un seguito che gli è valso però un guadagno di “soli” 1.2 milioni di dollari che lo colloca ai piedi della classifica. Oltre a lui, poco sopra la classifica, il neo 21enne Michael Le. Anche la star da 46.9 milioni di follower ha ottenuto guadagni pari a 1.2 milioni di dollari.

Il 19enne Josh Richards invece porta a casa grazie alla piattaforma social un guadagno leggermente più alto. Le sue entrate infatti sono pari a 1.5 milioni di dollari e gli garantiscono un bel quinto posto in classifica secondo Forbes. Loren Gray si aggiudica invece il quarto posto. La tiktoker 18enne batte di gran lunga Spencer X, Michael Le e Josh Richards con un guadagno di 2.4 milioni di dollari nell’ultimo anno. Non male!

I primi tre posti stilati dalla classifica Forbes

La classifica di Forbes vede un podio tutto femminile. In terza posizione infatti troviamo Dixie D’Amelio. La 19enne americana con i suoi 50.3 milioni di follower su TikTok vanta guadagni per un totale di 2.9 milioni di dollari nell’ultimo anno. Non solo. Sua sorella minore Charli la batte di gran lunga, e non solo in fatto di guadagni. La D’Amelio classe 2004 ha incassato nell’ultimo anno ben 4 milioni di dollari. Ma non è finita qui perché a 16 anni è la prima influencer del mondo a raggiungere e superare i 100 milioni di follower su TikTok. Al primo posto? Addison Rae, con i suoi 78.5 milioni di follower su TikTok. I suoi guadagni sono incredibili! La 20enne americana infatti ha incassato nell’ultimo anno un totale di 5 milioni di dollari!