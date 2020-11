La rivelazione Charli D’Amelio: la regina di Tik Tok da 100 milioni di follower

Charli D’Amelio è la regina incontrastata sul social all’avanguardia Tik Tok. Una vera e propria rivelazione mediatica da 100 milioni di follower, che le consentono di guadagnare ben circa 4 milioni annui. Il fatto sorprendente è che la giovanissima Charli ha solo 16 anni ed è la prima influencer ad aver ottenuto tale risultato sul social del futuro. Solo un anno fa la giovane creator ne aveva circa 6 milioni. Ma con l’aumento della popolarità a livello globale di TikTok è cresciuta esponenzialmente anche quella della D’Amelio. Una possibilità dorata che le ha permesso così di essere, a soli 16 anni, la tiktoker più popolare del Pianeta.

Chi è Charli D’Amelio: la regina incontrastata e icona di Tik Tok

Tik Tok è l’app social del momento. Non solo: è destinata a crescere esponenzialmente. Il suo successo è dilagante, e promette di superare piattaforme già esistenti come Instagram e di diventare più popolare di WhatsApp, Facebook e Twitter. Tik Tok è un’app di social media che consente di creare sketch video o cantare in lip-sync. In breve, creare video divertenti in cui si muove la bocca in sincrono con la canzone o una scena di un film.

L’app attualmente conta 150 milioni di utenti attivi

L’app è attualmente disponibile in 34 lingue e conta 150 milioni di utenti attivi. Tra cui alcuni giovanissimi e adolescenti, i quali hanno ottenuto un successo senza precedenti, come Charli D’Amelio. Oltre ai video di sincronizzazione labiale su TikTok si possono aggiungere effetti speciali, creare musical, e molto altro. Si può ad esempio ballare, recitare, fare duetti, e creare vere presentazioni e tanti tipi di video brevi. È un’app che stimola il talento e la creatività.

Charli D’Amelio: una star mediatica a soli 16 anni

Charli D’Amelio è senza ombra di dubbio la regina incontrastata di Tik Tok. Classe 2004, Charli D’Amelio è approdata sul social a maggio 2019 dopo che si era già fatta notare sulla rete grazie a YouTube. In breve tempo ( meno di un anno) ha conquistato ben cento milioni di follower. Un traguardo senza precedenti. Charli così aumenta le distanze dalla seconda tiktoker più popolare, Addison Rae che si stabilisce a quota 69,9 milioni. Nonostante la sua giovane età D’amelio ha creato un ideale habitat mediatico che le permette di guadagnare circa 100mila dollari per ogni post e contenuto sponsorizzato su TikTok. Una cifra di tutto rispetto considerando le visualizzazioni, i contratti con altri sponsor e i guadagni provenienti dalle altre piattaforme social. Secondo il portale autorevole Forbes il patrimonio della ragazza si aggirerebbe attorno ai 4 milioni di dollari all’anno.

Desiderata anche da altre piattaforme concorrenti

Nonostante la grandissima popolarità su TikTok, nell’ultimo periodo (probabilmente complici le minacce provenienti dall’amministrazione Trump nei confronti della piattaforma di ByteDance), Charli sembrerebbe essere tornata ad occuparsi principalmente di produrre più contenuti per YouTube. Charli sta lavorando, con tutta la sua famiglia, alla creazione di un nuovo podcast sulla piattaforma video di Big G. Ultimamente, inoltre, il rivale americano di TikTok, Triller, ha firmato un accordo con l’influencer per farla approdare sulla sua piattaforma. La ragazza ha colto la dorata occasione e ha portato con sé l’intera famiglia, già popolare su TikTok. Un successo senza confini.