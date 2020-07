Per la prima volta in 65 anni, la casa di Los Angeles resa famosa dalla sitcom americana The Golden Girls ha ufficialmente colpito il mercato. Così come riporta il Wall Street Journal. La proprietà sta attualmente chiedendo poco meno di $ 3 milioni, ma come potrebbe dire Blanche (Rue McClanahan) nel suo caratteristico richiamo meridionale, questo è solo il prezzo per una casa devastantemente bella. Ma guardiamola meglio!

Casa extra lusso. È ispirata alla serie tv The Golden Girls ed è pazzesca

I fan dello show identificheranno la casa come quella di proprietà di Blanche, in cui, dopo la morte di suo marito, ha invitato alcuni amici a venire a vivere con lei e farle compagnia. Anche se le scene che sono avvenute all’interno della casa sono state girate su un set, le riprese esterne della casa, diventate sinonimo della serie di successo, sono state di una vera residenza privata. (Una replica perfetta della casa precedentemente risiedeva negli Hollywood Studios della Disney, ma fu demolita per far spazio nel 2003.)

Situata nel raffinato quartiere di Brentwood a Los Angeles, la casa vanta quattro camere da letto e 5 bagni. L’architettura unica della struttura è meglio descritta come una miscela raffinata di stili di piantagioni giapponesi e hawaiane. È stata costruita nel 1955 dall’avvocato SoCal Edison David Noble Barry III e sua moglie Margaret Carr Barry, dopo essere stati ispirati dalla casa moderna di metà del secolo di David’s padre, di proprietà alle Hawaii. La coppia ha vissuto negli scavi di Los Angeles per oltre 60 anni, fino alle rispettive morti nel 2017 e nel 2019; la proprietà viene ora venduta tramite un trust.