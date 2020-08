Peter Morgan, creatore e showrunner di The Crown ha concesso un’intervista a The Hollywood Reporter. Nella chiacchierata ha dichiarato che il matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle e lo scandalo che cha coinvolto il Principe Andrea non verranno mai trattati all’interno della serie. La motivazione risulta semplice: “Non si può essere obiettivi nella narrazione di fatti così recenti”. L’autore ha quindi specificato che non si narrerà nemmeno delle nozze tra l’erede al trono, William d’Inghilterra, e Kate Middleton. Meghan e Harry saranno proprio un argomento tabù, ecco perché: “Sono nel bel mezzo del loro viaggio e non so come finirà. Mi auguro con un po’ di felicità, ma mi sento molto più a mio agio a scrivere di cose accadute almeno 20 anni fa”.

The Crown 4. La serie tv non racconterà di Harry e Meghan, ecco spiegato perché

Il metodo scelto per la produzione di The Crown ha un intento ben particolare: “Serve a distanziarsi dagli eventi per capire davvero come siano andate le cose. È abbastanza tempo per capire veramente qualcosa e la rilevanza dei fatti. Spesso le cose che oggi sembrano assolutamente estremamente importanti vengono dimenticate all’istante, altre hanno l’abitudine di restare e dimostrarsi storicamente molto rilevanti e durature. Non so dove si collocheranno nello schema delle cose il principe Andrea o Meghan Markle e Harry. Non lo sapremo e c’è bisogno di tempo se non si vuole avere un approccio giornalistico. Sono un drammaturgo e avrei bisogno di una prospettiva più ampia. Ci sono già molti giornalisti che ne scrivono”.

La stagione 4, che narrerà gli accadimenti avvenuti tra il 1977 e il 1990, sarà lanciata il 15 novembre. Tutti gli appassionati dovranno in seguito mettersi l’anima in pace, poiché è già stata preannunciata una lunga pausa tra la quarta e la quinta stagione. Infatti le puntate della stagione 5 non saranno disponibili prima del 2022.