Dalle passerelle delle collezioni per il 2022 si evince che i designer hanno sfruttato il potere dei gioielli. Audaci, impenitenti e luccicanti gli stilisti hanno adottato l’approccio “more is more”. Che tu stia sovrapponendo i tuoi gioielli o lasciando che un pezzo di tendenza brilli da solo, ecco le cinque migliori tendenze in materia di gioielli.

Gioielli: perle

I gioielli per il 2022 sono delicati, adornati di perle sono ancora più adatti nei mesi invernali. Scegli una perla arrotondata tradizionale o una forma barocca oblunga per completare gli ensemble delle feste invernali.

Motivi floreali per i gioielli 2022

Non lasciare che la stasi invernale ti colpisca. Alleggerisci l’abbigliamento pesante per affrontare il freddo con gioielli di ispirazione floreale che sicuramente alleggeriranno l’atmosfera.

Collane

I minimalisti possono gioire in un’altra stagione. Che tu sia attratto da un pezzo di ispirazione vintage o da un’elegante pallina di metallo, c’è un ciondolo là fuori con il tuo nome. Ne possiedi già diversi? Prendi spunto dalle passerelle e sovrapponi lunghezze diverse insieme.

Anello del 2022

La stretta di mano è ancora un po’ superata. Invece, presentati con un anello da fidanzamento tutt’altro che sottile che sarà difficile da dimenticare.

Gioielli a catena

Probabilmente nel tuo portagioie hai già alcune collane a catena. Bene, è ora di tirare fuori e mixarle con altri pezzi. Abbinate a collanine dai loghi ai ciondoli per medaglioni, i gioielli a catena sono costruiti per durare per la stagione invernale e oltre.