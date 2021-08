Borse e Zaini: le tendenze per l’autunno 2021

Borse e zaini per questo autunno saranno tutti all’insegna della mondanità, della voglia di far emergere la propria unicità e di gridarla al mondo. Anche se le occasioni per uscire e divertirsi sembrano diventare sempre meno la moda non si ferma e ci propone, per quest’autunno 2021, una scelta di borse e zaini che mira ad azzerare le barriere delle diversità per esaltarle e ammirarle. Troverai un’ampia scelta tra shopper, pochette, borse micro ed esageratamente macro da avere l’imbarazzo della scelta!

La moda autunnale dalle passerelle più prestigiose al mondo

Le passerelle di Milano. Parigi e New York, le tre capitali mondiali della moda, hanno eletto protagoniste del mondo borse e zaini le rivisitazioni in chiave moderna di storiche ed iconiche It Bags del passato con qualche piccolo cenno di estro e novità. Una delle belle novità in passerella è la sempre maggior libertà di scelta a prescindere dal genere a cui sentiamo di appartenere. Quindi i modelli per lui e per lei iniziano ad assottigliare le differenze dando vita a nuove versioni che tutti possono indossare e sfoggiare con orgoglio. Per esempio lo zaino Moleskine che tutti desiderano è un capolavoro di semplicità ma che non passa ma inosservato.

I must-have per il prossimo autunno

Per quest’autunno gli stilisti hanno deciso di investire su una gran varietà di tagli, colori, materiali e forme. Rispetto alle precedenti stagioni le borse di maggior tendenza si presentano più ampie e comode per contenere tutto quello che serve per affrontare una “nuova normalità”. Le forme geometriche restano molto minimali ma grazie alle tracolle, ai manici lunghi e confortevoli e alle forme smussate acquisiscono un aspetto morbido e accogliente. Quanto ai materiali, invece, la moda ha scelto di investire sulle avanguardie che preservano il pianeta senza rinunciare ai must classici del mono delle borse.

Le versioni XXL delle nuove borse della moda autunno assumono forme quotidiane, che sanno di routine e di lavoro. Le forme a shopper e i manici larghi rendono le borse pratiche per tutti i giorni ma c’è anche chi ha imparato a sfoggiare i formati maxi nelle occasioni serali. Tra le novità in arrivo non bisogna dimenticare l’ampia scelta tra piccoli secchielli, bisacce, marsupi e minaudiere che potrai sfoggiare in abbinamento a look eleganti, pratici, casual o festaioli.

Le tendenze da New York a Milano

Tra le borse di tendenza che abbiamo potuto ammirare in passerella già a partire da Febbraio 2021 ci sono nomi altisonanti come Tod’s, The Row, Tom Ford e Simone Rocha al fianco dei big della moda Fendi, Prada, Dior, Chanel e Louis Vuitton.

Nel panorama della moda borse, ovviamente, c’è grande spazio per gli zaini che assumono un ruolo sempre più centrale agli occhi dei fashion addicted. Sia le versioni per lui che quelle per lei si caratterizzano per un’infinità di tasche e taschine nascoste, impugnature estrose e colori accesi anche per la stagione fredda.

Alle proposte in pelle di brand amatissimi come Moleskine si affiancano quelle coloratissime fluo di Kenzo, Palm Angel e Tommy Jeans che portano luce e allegria anche quando le giornate iniziano a ad accorciarsi.