Dalla forma molto allungata e appuntita, le unghie a stiletto rappresentano una delle tendenze manicure più forti di stagione. Un look che ha dominato gli anni Novanta, con star quali Paris Hilton e Jennifer Lopez tra le fan numero uno di questa nail art super cool.

Un po’ di storia

L’invenzione della French si deve infatti a Jeff Pink, fondatore del marchio ORLY e figura storica del mondo nail. Nel 1975, Jeff Pink lavorava come make up artist negli Studios di Hollywood, dove si occupava del look delle attrici. Il problema era dover adattare il colore dello smalto ad ogni cambio abito delle attrici e ridurre i tempi tecnici dedicati al make up tra una scena e l’altra.Jeff Pink ebbe allora un’idea semplice ma allo stesso tempo geniale: di creare un Natural Nail Look che dava l’effetto di una manicure perfetta.

Glam

Tra le ultime tendenze 2020, spunta anche quella della french manicure patterned di chiara ispirazione anni ’90. Rispetto alla tradizionale french manicure, possiamo dare libero sfogo all’uso di smalti colorati e pattern (volendo anche stencil) decorativi. Basta un tour virtuale su Instagram per capire che in questo beauty look vince l’estro creativo: si va dalle punte decorate con fantasie floreali neo hippie a quelle maculate con trama animalier, da quelle ricoperte di glitter a quelle colorate in tinte fluo.

Le star

Anche le celebrità non possono fare a meno di sfoggiare questo nuovo trend, da Dua Lipa a Kylie Jenner. Se non amiamo la forma a stiletto, possiamo optare anche per una manicure quadrata semplice, che si adatta benissimo al french patterned. Insomma, se siete delle vere fashion victims non potete far altro che stare al passo con le tendenze anni ’90.