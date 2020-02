Taylor Mega è un’imprenditrice, modella e influencer udinese conosciuta dalle masse per la sua innegabile bellezza ma anche per i suoi flirt. Parliamo di Flavio Briatore e Sferaebbasta. Il suo non è altro che un nome d’arte, pare infatti che il suo vero nome sia Elisia Todesco. Una cosa è certa, Taylor ama incondizionatamente i suoi fan, tanto da…

Ex fidanzata di Tony Effe, componente della Dark Polo Gang, Taylor Mega ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello 16. In Novembre è stata beccata in effusioni romantiche culminate in un bacio appassionato con Giorgia Caldarulo, un’aspirante influencer sputata fuori da Uomini e Donne. Il mese scorso si è parlato di un ritorno di fiamma con il trapper Tony Effe, galeotta una vacanza alle Maldive.

Oggi la bella star dell’Instagram ha deciso di deliziare i suoi follower tramite dei particolari auguri di San Valentino…!

«Buon San Valentino a tutti !!! 🥰

L’Amore non ha età, non ha genere, non ha etnia. ❤🌈

…perchè l’amore vince sempre su tutto!

Ps. L’ultima foto è l’opera che ho realizzato ieri…💖😌»

Aperitivo con Taylor

Ma Taylor non è nuova alle dichiarazioni ai suoi fan, pochi giorni fa, infatti, ha indetto una “concorso” a colpi di like:

«Per vincere la possibilità di fare un aperitivo con me in una location super esclusiva commenta taggando i tuoi amici e ricondividilo nelle storie.

Inviterò le 4 persone che sono riuscite a taggare il maggior numero di amici.

Domani sera svelerò i vincitori nelle storie 😍🥰😍

Ps. Non vedo l’ora di incontrarvi 💖💖

Psps. Ovviamente offro io 😂»

Sono arrivate direttamente dalle Maldive le fotografie postate da Taylor negli ultimi giorni. Le foto mischiano alle parole che il trapper Tony Effe dedica alla sua ex che non lasciano scanso ad equivoci. «Scusate questa mancanza di tre giorni dai social, ma sono stato malissimo a causa di problemi personali. Non ho mangiato e fumato per tre giorni interi. Voglio che voi mi mandiate un beat sentimentale d’amore, perché i tatuaggi non potranno mai coprire i tagli che ho sul corpo ed i tagli che ho nel cuore».

La notizia è stata postata alcuni giorni fa direttamente sulle storie Instagram di Tony, è Mega-confermato dunque che lui e la top model Vittoria Ceretti si siano lasciati. Ma il cantante a quanto pare non ha perso tempo, decidendo di consolarsi con una vacanza alle Maldive in compagnia dell’ex Taylor Mega. Chissà se lui e la Mega stasera festeggeranno insieme…!