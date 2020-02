Bellissima come mamma Monica Bellucci e affascinante come papà Vincent Cassel. Gli scatti confermano appieno questo ritratto. Mancano pochissimi giorni dal lancio della nuova fragranza Dolce Shine di Dolce & Gabbana, di cui Deva Cassel è il volto. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel sorprende tutti pubblicando nuove foto di sé, inaspettatamente, sul suo account Instagram privato. La quindicenne si presenta vestita di bianco, uno dei suoi colori preferiti, mentre schiocca un bacio, sotto una fitta nevicata… Capelli bagnati e zero trucco, bellissima

Nate a Roma e cresciute in Francia, Deva e la sorella minore Léonie sono state sempre tenute lontane dai paparazzi e dai media fino a quando, lo scorso settembre, papà Vincent non pubblicò un post per augurare buon compleanno alla figlia maggiore. Deva oggi è una quindicenne cosmopolita che parla cinque lingue. Bellissima dentro e fuori. «Sono stata una ragazzina molto amata. Sono cresicuta in una famiglia molto unita», ha sempre detto Monica Bellucci, nata e cresicuta a Città di Castello, Perugia. Deva è cresciuta tra Parigi e Roma. Anni e ambienti diversi. Monica non è diventata grande con Monica Bellucci e Vincent Cassel. Deva sì. Ma mamma ha sempre cercato di proteggerla, difenderla, esserci.

Deva, durante il 2019, è apparsa a Milano, alla sfilata dedicata alle collezioni maschili P/E 2020. La sua apparizione non è passata certo inosservata: la giovane Deva (15 anni) non appare mai in pubblico e le sue foto sono davvero rare. Questo spiega l’entusiasmo dei fotografi nel riprenderla: pantaloni scuri e top in pizzo rosso, Deva Cassel è stata l’attrazione della sfilata Dolce & Gabbana 2019. Brand scelto non a caso: Deva è infatti il volto della nuova campagna per la fragranza estiva della Maison.

In questi anni di lei ha parlato poco, proteggere Deva e Leonie, la figlia minore, ha voluto dire dribblare sulle domande troppo intime. Tenere quindi le due figlie lontane dai riflettori e dalle chiacchiere mediatiche. Ha account e profili social blindatissimi, nonostante sia una tipica millennial, ma il suo aspetto fisico ha comunque fatto impazzire il web. E la prova fotografica gira già in rete sui profili dei fan di Monica Bellucci. La figlia quattordicenne dell’attrice umbra e di Vincent Cassel, Deva, ha preso il meglio (non crediamo esista il peggio, almeno in fatto di aspetto, della ex coppia) dei due attori.