C’è stato un tempo in cui Monica Bellucci era identica a Deva Cassel, la bellissima figlia, ora quindicenne, avuta da Vincent Cassel. Alcune foto che ritraggono l’attrice appena maggiorenne, non possono che farci pensare: tale madre, tale figlia.

Deva

Nell’ultima foto apparsa su Instagram e pubblicata da Deva Cassel, senza trucco e con i capelli sciolti, il web non ha potuto fare a meno di notare quanto somiglia a sua mamma, Monica Bellucci. L’account sul quale Deva ha postato la foto è @d.casseluxxi, seguito sia dal padre sia dalla nonna paterna. Un profilo, che ha raggiunto già milioni followers. Ma il popolo del web e non solo, non vede l’ora di vederla coma la protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Dolce&Gabbana.

Monica

“Per la prima volta in vita mia, sono single. Quella con Vincent è stata la più lunga relazione che io abbia mai avuto, ma è fin dal primo ragazzo, a 14 anni, che io sono praticamente sempre stata in coppia. Mi sento molto bene: sono straordinariamente connessa con me stessa. E mi piace anche dare questo messaggio alle mie figlie, per il loro futuro: non è obbligatorio avere un marito o un compagno. La solitudine non deve farci paura.“ Monica Bellucci

Monica Bellucci sta vivendo un’altra giovinezza. E non soltanto reale, con storie di fidanzati tira e molla. Ma soprattutto nel mondo virtuale. La nostra bellezza mediterranea, conosciuta e amata in tutto il mondo, è protagonista di tantissimi post su social. Spuntano anche numerose immagini di lei che è stata a suo tempo una beauty icon e adesso sembra proprio sarà sua figlia Deva Cassel ad ereditare il suo posto nel mondo virtuale della moda.