Super mamme Vip. Al seguito delle celebrità più famose del momento, le loro piccole ma altrettanto determinate stelle future in ascesa. Un esempio lo è sicuramente la tenerissima e dolcissima Skyler ( figlia di Elisabetta Canalis) che in occasione del suo quinto compleanno ha postato una spassosissima foto, con tanto di dedica personale, sul profilo Instagram della madre. Miss Perri si è accontentata (per il momento) di prendere in prestito il profilo social Instagram di Elisabetta per (auto)celebrare il suo compleanno (5). “Tanti auguri a me” scrive in un feed la festeggiata, al di sotto di una foto al limite della dolcezza infinita.

Le figlie delle super mamme Vip sono dolcissime. Momenti divertenti sui social conquistano tutti

Il sorriso contagioso della mamma e una grandissima simpatia da condividere con il mondo intero. La piccola Skyler è tenerissima e nelle foto postate sui social di Elisabetta Canalis possiamo ammirarla in tutta la sua infinita dolcezza. Fino a poco tempo fa la piccola veniva pubblicata con il viso pixelato. Decisione presa in comune (per tutelare al massimo Skyler), tra la velina più famosa dello showbiz e il marito Brian Perri: “esporla a commenti che avrebbe ricevuto solo perché era mia figlia”. Un compleanno speciale svoltosi al parco con gli amichetti del cuore. Il regalo desiderato? La pignatta piena di caramelle e una torta a tema unicorno. Tutto perfetto e irresistibile. Ovviamente immortalato dalle ig stories della bellissima littlecrumb.

Le veline super mamme!

Oltre alla già citata Elisabetta Canalis, altre indimenticabili ex-veline sono delle vere e proprie super mamme! Federica Nargi è una mamma serena e felice con le sue piccole Sofia e Beatrice. Costanza Caracciolo mamma soddisfatta con Stella e Isabel. Irene Cioni è alla sua prima esperienza con Vittoria, mentre Giorgia Palmas si gode Sofia e la piccola appena arrivata in famiglia. Maddalena Corvaglia stravede solo per Jamie, al primo posto nel suo cuore. Esiste un posto anche per i maschietti: Melissa Satta che da Kevin Prince Boateng ha avuto Maddox, Roberta Lanfranchi con tre maschietti, Francesco e Matteo, avuti da Pino Insegno, ed Ettore, avuto dall’attuale marito Emanuele Del Greco.

La figlia 16enne di Gwyneth Paltrow: commenti ironici e spassosi conquistano il web

Recente è la notizia della figlia adolescente di Gwyneth Paltrow, Apple, che ha commentato ironicamente una foto della madre senza veli su Instagram in occasione del suo 48esimo compleanno. Ebbene, Gwyneth Paltrow conserva gli abiti dei red carpet per la figlia Apple. Ragion per cui, dichiara: «Ama giocare nel mio armadio». Un rapporto madre/figlia molto consolidato, che identifica l’attrice come una perfetta “Mamma per amica”. Meglio di così, impossibile! Apple oggi ha sedici anni e somiglia notevolmente alla sua super mamma. Le due (come è evidente sui social) nutrono un legame molto stretto l’una per l’altra e condividono entrambe la passione per la moda. Proprio per Apple (nata dall’unione con Chris Martin), la Paltrow ha confessato di portare avanti una tradizione particolare. Prima che la figlia nascesse ha conservato tutti i suoi abiti da red carpet, in modo che un giorno, li ritrovasse e potesse indossarli a sua volta. Innegabile affermare che sia un bellissimo regalo.

Cindy Crawford: anche lei inclusa nella schiera delle super mamme Vip

Un altro legame molto consolidato quello tra Cindy Crawford e la figlia Kaia Gerber. Le due supermodelle (tra presente e futuro) nutrono anch’esse un legame molto affiatato, stretto e amichevole. Cindy Crawford e Kaia Gerber, mamma e figlia, sono unite da un unico destino in comune: innegabilmente bellissime, fotogeniche e talentuose. Fare la modella o modello (nel caso del figlio della Crawford) è un marchio di famiglia. Sovviene l’aforisma: “Buon sangue, non mente”. A questo punto lasciamo il posto alle giovanissime figlie e aspiranti stelle di successo.