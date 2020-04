Quarantuno anni compiuti lo scorso settembre, una vita a Los Angeles, le fughe in Italia appena può, anche se sicuramente non in questo delicato momento. Anche in quarantena Elisabetta Canalis è in forma e si vede. Clicca QUI per le sue lezioni di pilates.

«Sarà forse perché rassicurata da un marito così equilibrato, ma io mi sento ancora le farfalline nella testa. Sono nel pieno della mia terza esistenza» Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è diventata mamma nel 2015, in quell’anno ha messo al mondo la sua prima figlia, Skyler Eva. Nata dal matrimonio con il marito Brian Perri, e da allora la sua vita è cambiata. Da mamma vuole insegnare l’indipendenza: «La sto crescendo selvaggia, non l’ho mai tirata su da un pavimento, neanche quando era più piccolina. Ho sempre voluto che imparasse a cavarsela da sola». Intanto Eli si tiene in forma con tanto sport e si vede: «Perché il corpo cambi il più tardi possibile».

Se vivi in California e senti che è il momento giusto per aggiungere un membro alla tua famiglia @hollywood_huskies è il salvataggio che stai cercando.

Questi 3 angioletti cercano una casa per sempre e il mio amico @valemicchetti li sta incoraggiando. Sono adorabili

Sono felice di presentare Gigi, Jessica e Kenny ❤️ #adoptdontshop

Elisabetta Canalis



Il messaggio di Elisabetta ai suoi cari

«Questo viaggio in Italia è iniziato più di un mese fa e, per ora, finisce oggi. Posso dire che per 1000 motivi è stato uno dei più belli per me in cui ho sentito vicine le persone più care ed ho capito che a volte è giusto accettare le tempistiche della vita❤️ Prima di partire voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con me anche a distanza di anni, quelle nuove che mi hanno conosciuto pochi mesi fa ma con le quali c’è stima ed affetto reciproco , voi che mi fermate per strada o che semplicemente mi fate un sorriso perché è bello rivedersi dopo tanto e le mie amiche/i che mi sopportano da sempre e che sono felici per me VI VOGLIO UN CASINO DI BENE ❤️ Sono grata per quello che la vita mi da ogni giorno, per la mia famiglia che mi segue nelle scelte (e negli spostamenti) e sono contenta di avere un marito che è esattamente come me col quale ci inseguiamo in giro per il mondo ma con cui, ovunque ci troviamo, è casa. Skyler, senza di te che mentre svuotiamo casa ti vesti da fatina e ci trasformi in cespugli tutto sarebbe più veloce ma molto più noioso? Prossima tappa? Osaka! ?? Ps auguri alla mia mamma che ieri, nonostante avessimo inscatolato mezza casa, ha potuto festeggiare 17 ? anni con me e Skyler!». Elisabetta Canalis