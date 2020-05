Una rivoluzione nel design per la Nike per la stagione Primavera/Estate 2020, l’influenza creativa dei movimenti culturali street nasce una nuova forma d’arte. Che non si pone limiti di sorta. Andando a conquistare l’interesse degli appassionati di scarpe sportive. E dei seguaci di correnti culturali giovanili, spinti fino ad oggi da quel vento creativo che iniziò a spirare nella New York degli anni ’70 e ’80.

Estremizzano il concetto di design

Pennellate di colore inedite e design scultoreo è questo il nuovo mood del marchio Nike, a fare parte delle nuove tendenze Primavera/Estate 2020 anche le Nike x Travis Scott Air Max 270 “Cactus Trails” sono caratterizzate da una palette colori che unisce le tonalità dei beige e dei marroni che rimandano alla passione del rapper per i capi vintage, ai colori ACG di Nike utilizzati per accentuare i dettagli del design. L’aspetto vissuto della scarpa è dato da una speciale tintura solfurea che contrasta con i dettagli innovativi come il sistema di chiusura a coulisse.

Un nuovo concetto di street style

Cactus Jack è il nome che avrà la collezione, ed è anche il nome della casa discografica di proprietà di Scott. La WWE in passato aveva già tentato di impedire l’uso del nominativo, ma senza risultati. Le sneakers avranno un prezzo di €170, mentre la felpa €151, i pantaloni €126 e la t-shirt €71. Oltre alle sneakers, che saranno disponibili in taglie da adulto, ragazzo e bambino, la capsule collection Nike x Travis Scott include anche capi d’abbigliamento in pieno stile Scott: T-shirt, felpa con il cappuccio e pantaloni joggers, sono caratterizzati da un design multitasche che contamina il look total black con blocchi di colore.