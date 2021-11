Il tennista di successo Jannik Sinner interrompe la relazione con l’influencer Maria Braccini. Il motivo? Lei troppo social per i gusti dell’altoatesino. Sinner pensa solo al tennis ora e come portasti a casa la vittoria di stasera all’ATP Finals.

Sinner Jannik

L’altoatesino che stasera affronta il numero 2 al mondo Daniil Medvedev racconta di aver interrotto la sua relazione con l’influencer Maria Braccini. Le motivazioni sarebbero tante a quanto pare ma la più importante risiederebbe nei post di Maria. Infatti Sinner non è molto un “tipo social” cosa che la Braccini è sia per passione ma anche per lavoro ovviamente. Infatti a Jannik Sinner sembra non essere andato proprio giù l’ultimo post dell’influecer fatto apposta per la loro storia d’amore. Poco tempo fa effettivamente Maria pubblica una loro foto in occasione del loro primo anno insieme. Ma il giovane Sinner sembra non aver proprio gradito tanto da lasciare la Braccini durante la partita d’esordio dell’Atp Finals in cui ha battuto Hubert Hurkacz.

Sinner e Maria

Essere un tennista, un’atleta del livello di Sinner è un’impegno impernate. Ci vuole molta concentrazione e preparazione sia fisica che psicologica. Forse in questo momento il giovane Jannik non è ancora pronto per avere una relazione perché ancora molto concentrato sulla sua carriera appena iniziata. Poi mettiamo che, già di suo l’altoatesino, non è una persona che ama esporsi. Ecco che il risultato sembra chiaro.

Agganciata la top 10 del ranking, assaggiato il Master, Sinner è atteso dalla Coppa Davis a fine mese, sempre a Torino. Nel caso in cui Berrettini non ce la facesse a rispettare la convocazione per il problema ai muscoli adduttori, l’Italia sarà sulle sue spalle. Le spalle di un ragazzo magico. Con il braccio sciolto, e il cuore libero.