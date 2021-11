Daniele Pecci ha il “Cuore” impegnato da tempo con una famosa attrice: ecco chi è

La nuova fiction Rai “Cuori” è davvero un successo. E’ la storia di tre medici che nella Torino degli anni sessanta cercano di combattere tra sogni, ambizioni e l’amore. Uno dei protagonisti è Daniele Pecci che ha avuto successo in televisione come nella vita. Ha infatti una bellissima e talentosa compagna al suo fianco che però, vuole tenere segreta.

Daniele Pecci

Daniele Pecci è conosciuto dal pubblico italiano come Edoardo Di Balsano della rinomata fiction Rai, Il bello dell donne. Da li l’attore ha fatto tanta strada diventando uno degli attori di punta dello Star System nostrano. Partecipa infatti film famosi come Mine vaganti di Ferzan Özpetek e successi televisivi come I Medici.

Della sua vita privata sappiamo che Daniele ha avuto una relazione con Barbara Bonanni. Con lei Pecci ha avuto Francesco nell‘agosto del 2008. Sucessivamente l’attore diventata papà per la seconda volta con Viola nata nel giugno del 2018. La piccola nasce però da un’altra relazione di Daniele. Infatti la sua attuale compagna è Anita Caprioli, anche lei volto noto del mondo dello spettacolo.

La compagna di Daniele Pecci

Anita Caprioli nasce a Vercelli l’11 dicembre del 1973. la passione per la recitazione la conduce fino a Milano dove ha l’opportunità di studiare con l’argentino Raoul Manso e poi a Roma, dove per diversi anni frequenta i laboratori di Beatrice Bracco. Ad oggi alcuni la ricorderanno per ruoli importanti di alcune fiction e film italiani. Infatti Anita Caprioli ha interpretato Rita Squeglia nel film di Luciano Odorisio “Senza movente”, Mara in “Denti” di Gabriele Salvatores, Ancilla in “Vajont” di Renzo Martinelli, Dolores nel film di Marco Ponti “Santa Maradona”.

Nonostante siano una coppia innamorata e stabile, i due attori non sembrano intenzionati a sposarsi: «Il matrimonio è un’istituzione obsoleta. Tutti sono liberi di scegliere se sposarsi o meno: uomini con uomini, donne con donne, uomini con donne. Sono per la libertà assoluta e mi sembra assurdo che qualcuno sprechi un minuto del proprio tempo per negare questo diritto a un’altra persona. Detto questo, il matrimonio mi sembra la cosa più inutile del mondo» ha dichiarato Daniele Pecci a Vanity Fair.