Belen e Antonino si sono lasciati? News dal fronte Rodriguez, il gesto social di Spinalbese

Belen Rodriguez si è lasciata con Antonino Spinalbese? Non sembra esserci ancora una risposta definitiva. Certo è che qualche giorno fa, quando il papà di Luna Marì non ha presenziato alla mega reunion della famiglia Rodriguez, la pulce nell’orecchio ha cominciato a ballare la Macarena. A ciò si è aggiunto nelle ultime ore un particolare ancora più succoso.

Sono settimane che sembra proprio che la giovane coppia sia giunta ai ferri cortissimi. Weekend romanticissimo a Parigi, selfie ancora più dolci guarniti di frasi d’amore, ma sempre più insistenti sono le voci su una loro imminente rottura. Cos’è che ha fatto suonare il campanello d’allarme a fan e gossippari? Ebbene, la risposta social che Antonino Spinalbese, hairstylist milanese nonché padre di Luna Marì, ha dato a un fan su Instagram. Il follower aveva scritto: “Poveri figli, ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo? Io vi metterei in galera”. Il compagno di Belen Rodriguez ha replicato in maniera sorprendente.

Belen Rodriguez si è lasciata con Antonino? Il gesto social di Spinalbese

“Lo penso anche io”, ha risposto Antonino alla domanda provocatrice del suo follower, istillando ancora di più il dubbio di una crisi tutt’altro che passeggera con la sua compagna Belen Rodriguez. Il senso di ciò che ha scritto potrebbe suonare anche come ironico e sprezzante, dato il tono non delicato e irrispettoso utilizzato dall’utente Instagram. Appena pochi giorni fa Antonino aveva postato una foto con la piccola Luna Marì, con una didascalia sibillina: “Provate a dividerci”. Inutile dire che la frase potrebbe insinuare una possibile battaglia per l’affidamento della bambina. Alcune fonti sostengono che Antonino e Belen vivano addirittura in case diverse, ipotesi che trova conferma nelle foto che i due pubblicano sui social. Chi vivrà…