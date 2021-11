Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in crisi: il papà di Luna Marì grande assente alla cena in famiglia

Belen Rodriguez passeggia per strada a Milano, tra le dita una sigaretta accesa e lo sguardo piantato per terra. La camminata è atta a raggiungere il suo clan per una festa in famiglia, il compleanno di papà Gustavo Rodriguez. Oggi ha lanciato le foto esclusive che ritraggono tutti i presenti.

Il festeggiato papà Gustavo Rodriguez, 62 anni, che spinge il passeggino di Luna Marì, il fratello della showgirl, Jeremias, 32, con la fidanzata Deborah Togni, 24, e mamma Veronica, 59. Il grande assente della serata è proprio Antonino Spinalbese. Pare proprio che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese siano davvero ai ferri cortissimi. Antonino, l’hair stylist milanese da cui la showgirl argentina ha avuto la sua secondogenita Luna Marì, non sarebbe stato invitato. Dai social sembrava tutta una favola, ma a quanto pare così non è. Ecco cosa è successo.

Belen Rodriguez Antonino Spinalbese crisi, lui assente alla cena in famiglia

Il 26 ottobre, Belen posta su Instagram una frase un po’ ambigua: “Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia”. Tutti i pettegolezzi che tra lei e Spinalbese ci sia maretta passano da una bocca all’altra da settimane, e le parole della showgirl sembrano confermare la rottura. Poi da depistaggio il famoso fine settimana romantico a Parigi, con tanto di baci nell’ascensore dell’hotel. Crisi rientrata insomma. Anche perché, a fine viaggio, Spinalbese posta su Instagram una frase tanto sibillina quanto propositiva. “È stata una lezione di vita”, aveva scritto il fidanzato di Belén a corredo di una foto notturna della tour Eiffel. Sembrava un messaggio in codice, per spiegare che quando si sta insieme e ci si dedica del tempo i problemi di coppia si risolvono, l’amore torna nelle vene. E invece, le foto del compleanno di papà Rodriguez narrano tutta un’altra storia.