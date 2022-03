Simone Ashley si unisce a Bridgerton nella seconda stagione nei panni dell’interesse amoroso di Anthony Bridgerton, Kate Sharma. Secco tutto quello che sappiamo sull’attrice.

Età e carriera

L’attrice britannica, 26 anni, si unisce al cast della serie Netflix di successo nei panni dell’interesse amoroso di Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), Kate Sharma, in questa stagione e sicuramente stupirà il pubblico con il suo potere da star. Anche se questa è la prima volta che entra nell’eccitante e drammatico mondo di Bridgerton, Simone è sotto i riflettori da un po’ di tempo ormai. In effetti, potresti riconoscerla da un’altra serie Netflix di successo, Sex Education.

Oltre ad avere alcuni grandi ruoli di recitazione alle spalle, ha anche un background nelle arti dello spettacolo (e un legame speciale con la famosa voce di Lady Whistledown, l’attrice Julie Andrews).

La passione per la musica

Oltre ad essere un’attrice, la Ashley è anche una cantante e pianista di talento. Prima di recitare, è cresciuta cantando musica classica, compresa l’opera italiana. «Sono cresciuta cantando molto e ho studiato molta musica classica, e poi quel tipo di musica mi ha portato al teatro musicale e mi sono innamorato dei musical», ha detto in precedenza Ashley a PEOPLE.

Simone Ashley ha studiato nella stessa scuola di Julie Andrews

La Ashley è una delle tante star importanti che si sono formate in recitazione alla Arts Educational School di Londra. Per una divertente coincidenza, la scuola è anche l’alma mater di Julie Andrews, che dà la voce a Lady Whistledown in Bridgerton. Altri ex allievi includono Samantha Barks (Les Misérables), Lashana Lynch (Captain Marvel) e Finn Jones (Marvel’s Iron Fist). Ashley ha anche studiato alla Redroofs Theatre School di Maidenhead, i cui alunni precedenti includono diversi importanti attori inglesi, tra cui Kate Winslet.

Bridgerton non è la prima serie Netflix di Simone

Prima di interpretare un ruolo in Bridgerton, la Ashley ha interpretato Olivia Hanan nella serie britannica di successo Sex Education. Gli altri crediti recitativi di Simone Ashley includono il detective Pikachu e Broadchurch, interpretato casualmente dalla sua co-star di Bridgerton, Jonathan Bailey.

Simone Ashley è un amante dei cani

Simone ha una grande cosa in comune con il suo personaggio di Bridgerton: sono entrambi grandi amanti dei cani. Mentre il suo personaggio Kate ha un adorabile corgi di nome Newton, Ashley ha alcuni cani di cui pubblica regolarmente sui social media. «Sono davvero brava con i cani, quindi mi ha risposto bene», ha detto la Ashley riferendosi a Newton, il cane di Bridgerton. «Era un po’ sfacciato e se ne va e fa le sue cose, ma mi piace pensare che quando eravamo insieme, mi ascoltava. Ogni volta che facevamo una corsa di linea e Newton era lì, si metteva semplicemente nel mezzo del cerchio e rotolarsi sulla schiena e dire, ‘Ehi, che succede?’ È stato abbastanza carino».

Essere su Bridgerton ha influenzato il senso della moda di Simone Ashley

Durante un’intervista con Vogue, la Ashley ha rivelato che lavorare su Bridgerton l’ha aiutata a esprimersi di più attraverso la moda. «C’è stata un’enorme curva di apprendimento per me», ha detto alla pubblicazione. «Semplicemente imparare tutti i designer, esplorare le loro opere e capire cosa li rende unici. Una volta che ne sai di più sulla loro voce, pensi: ‘Beh, quale può essere la mia voce, come userò questa [conoscenza] per esprimere me stessa?». Del suo stile personale, ha detto: «Sono una grande ragazza estiva, che sta ancora cercando di capire come vestirmi per gli inverni. Adoro il colore della mia pelle, usare crema idratante e illuminante in modo che appaia luminosa, sana e cioccolatosa. Io voglio avere le gambe fuori, indossare stivali combat con un mini abito con spalline sottili, o pantaloncini di jeans con stivali da cowboy. Per molto tempo ho vestito in modo piuttosto giovanile, ma lavorare con la mia stilista Rebecca [Corbin-Murray] mi ha cambiato».