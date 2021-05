Silvio Berlusconi e la sua residenza estiva. Villa Zeffirelli è la villa di lusso dell’ex premier. L’abitazione è estremamente lussuosa anche perché per essere nel centro della captale vanta di giardini da far invidia a qualsiasi casa in campagna. Andiamo a vedere dia cosa si tratta.

Silvio Berlusconi: Villa Zeffirelli

Silvio Berlusconi continua a far parlare di se. Infatti qualche tempo fa era ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva a causa del Covid. L’ex premier dopo essere totalmente guarito dalla malattia decide di fare un cambio repentino nella sua vita e di cambiare casa. Dopo il periodo di contagio il Cavaliere ha bisogno ora di riposo e fin essere tenuto sotto osservazione. Quindi da qui la scelta di cambiare dimora. Così facendo Silvio Berlusconi potrà avere tutte le cure necessarie avendo più spazio.

La precede dimora di Silvio Berlusconi era situata a Palazzo Grazioli. Li Silvio ci ha passato ben 20 anni per poi capire che era giunto il momento di cambiare casa e trasferirsi a Villa Zeffirelli. La casa in questione fu la casa del noto regista Franco scomparso nel 2019. La dimora era già di proprietà di Berlusconi. Infatti la acquato nel lontano 2001 per la modica cifra di 3 milioni e 375mila euro. La villa è stata prestata in comodato d’uso gratuito proprio al regista fiorentino che ci ha abitato fino alla fine.

Silvio e i giardini della villa

Dopo la decisione di Silvio Berlusconi di andare ad abitarci, nella villa, ci sono stati molte ristrutturazioni. L’abitazione è estremamente lussuosa anche perché per essere nel centro della captale vanta di giardini da far invidia a qualsiasi casa in campagna. Oltre ad essere immersa nel verde la villa presenta all’interno delle tonalità di grigio ed azzurro. Inoltre Villa Zeffirelli presenta una dépendance e una piscina. Quando il noto regista era i vita la casa ha aperto numerose volte le porte ai giornalisti ma ora Silvio l’ha totalmente cambiata quindi per maggiori dettagli bisognerà aspettare che sia fini.