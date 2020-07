La “sfida” consiste nel pubblicare su Instagram una foto di sé in bianco e nero, utilizzando l’hashtag #womensupportingwomen. Il terzo step consiste nel taggare altre donne poiché pubblichino la propria foto. Donne che supportano altre donne, la sfida ad oggi è stata svolta 8 Milioni e mezzo di volte ed è in crescita costante. Stanno partecipando le superstar come Jennifer Aniston e le donne non famose, tutte unite per un’unica giusta causa: la solidarietà femminile. A tal proposito condivideremo adesso 4 casi di donne uccise, che neanche da morte hanno ottenuto giustizia. (Continua dopo la foto)

Ecco quattro donne che dovremmo tenere a mente: ⁣⁣

– Breonna Taylor (Louisville, KY) ⁣⁣

Un’amata EMT di 26 anni, Breonna è stata assassinata durante un raid “no knock” quando agenti in borghese le hanno sparato 8 volte a casa sua.

Stato: l’ufficio di @danieljaycameron sta ancora rivedendo il caso #BreonnaTaylor. Fu licenziato un solo ufficiale. ⁣⁣

– Sandra Bland (Contea di Waller, TX) ⁣⁣

La 28enne Sandra Bland è stata fermata per non aver segnalato un cambio di corsia. Dopo aver rifiutato di spegnere la sigaretta, l’agente Brian Encina le puntò una pistola stordente in faccia, dicendo “Ti accenderò il culo”, la trascinò fuori dalla macchina e la prese in custodia. Sandra fu trovata appesa in una cella di prigione tre giorni dopo. ⁣⁣

Stato: Brian Encina è stato incriminato con l’accusa di spergiuro sulla falsa affermazione che ha rimosso #SandraBland dalla sua auto per condurre in modo più sicuro un’indagine sul traffico. Questo è stato successivamente respinto in cambio della promessa del soldato che non avrebbe mai più lavorato nelle forze dell’ordine. La famiglia di Sandra si stabilì in tribunale

Natasha McKenna (Fairfax, VA) ⁣⁣

Questa madre di 37 anni con disturbo bipolare / schizofrenia è stata prelevata da un reparto psichiatrico dell’ospedale e incarcerata a Fairfax per aver precedentemente aggredito un ufficiale durante un episodio schizofrenico. Era completamente nuda e in un episodio in cui è stata “estratta” dalla sua cella e bloccata a terra da diversi ufficiali. @fairfaxcountypd ha messo la testa in un cappuccio, ha lasciato il resto del suo corpo esposto e l’ha fulminata 4 volte con 50.000 volt.

Status: i deputati responsabili della morte di #NatashaMcKenna non hanno subito accuse penali. «La sua famiglia si è stabilita in tribunale.

Michelle Cusseaux- (Phoenix, AZ) ⁣⁣

Michelle, una donna di 50 anni con disturbo bipolare / schizofrenia stava riparando la sua porta quando un ufficiale Percy Dupra, venne a fare un controllo del benessere di salute mentale. Parlò con loro attraverso il cancello, ma si rifiutò di lasciare la sua casa o acconsentire al loro ingresso, dicendo che stava bene. Entrarono, l’agente Dupra vide Michelle con in mano un martello e le sparò. ⁣⁣

Stato: Percy Dupra fu retrocesso.