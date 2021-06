Scarpe di lusso italiane: cosa le rende speciali

La classe è innata ma, un modo per ottenerla, è anche indossare quello che ci fa sentire a nostro agio.

Lo stile delle scarpe di lusso dovrebbe puntare proprio a questo: a mettere in risalto la nostra personalità nel modo più elegante e naturale possibile.

Quando le innovazioni della moda incontrano la precisione e la cura del prodotto artigianale, si ha la garanzia di un prodotto di qualità e stile senza tempo, come nelle scarpe di lusso Sergio Rossi.

Scarpe dalle caratteristiche uniche

Il valore aggiunto dato dall’esclusività delle scarpe di lusso è rappresentato dal fatto che non passano inosservate, come chi le indossa.

Con la storia della moda che l’Italia ha orgogliosamente alle spalle, i nostri più importanti calzaturifici si impegnano per non lasciare nulla al caso.

La cura dei dettagli e i materiali scelti, infatti, sono tra gli elementi che rendono il marchio Sergio Rossi un punto di riferimento nel design di lusso Made in Italy dagli anni ’50.

Le scarpe di lusso Sergio Rossi hanno poi la particolarità di essere personalizzabili tramite il servizio di Customization: che si vogliano aggiungere le proprie iniziali, cambiare colore o l’altezza del tacco, tutto è possibile per creare un modello unico come chi le indossa.

Alcuni dei modelli Sergio Rossi

Per riflettere tutti gli stili in ogni momento dell’anno, la collezione si compone di tanti diversi modelli, che vanno dalle preziose décolleté alle slingback con tacco basso o medio, passando per eleganti flat shoes come ballerine e slipper o grintose zeppe, senza tralasciare versatili sandali e sabot e stivali e tronchetti super femminili.

La selezione di scarpe Sergio Rossi vanta tra le altre la collezione Godiva, iconica décolleté a punta declinata in tanti colori e materiali e spesso arricchita con dettagli di design, tra le più amate dalle shoe addict.

Non si può dimenticare poi la sr1 Collection, caratterizzata dall’iconica placchetta metallica, che passa con disinvoltura dai modelli classici con tacco alto alle slipper o alle più contemporanee sneaker.

Tra gli ultimi arrivi la Sergio Collection invece si riconosce subito per il tacco largo dalle linee geometriche, adatto a una donna dinamica.

Quest’anno il catalogo delle scarpe Sergio Rossi si arricchisce anche di collezioni speciali come la Grazie Sergio, lanciata a febbraio 2021 per omaggiare il genio dell’inventore, con mule a punta di vari colori e altezze, sandali con fasce incrociate di camoscio, décolleté in tessuto o pelle che ripercorrono i modelli storici del brand..

Chiudono la lista le calzature di lusso da sposa e perfette per cerimonie o occasioni speciali e i modelli da uomo.