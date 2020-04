Scarpe Blundstone: lanciato in Italia lo store online

Il noto brand di scarpe Blundstone festeggia i suoi 150 anni e per l’occasione lancia il suo e-commerce in Europa. Dallo scorso marzo, dunque, è possibile acquistare le famose e comode calzature del marchio australiano anche online. approfittando dei tantissimi modelli a disposizione nella nuova collezione e in quelle classiche del marchio.

Le scarpe Blundstone

Questa storica azienda che arriva dalla Tasmania è specializzata nella produzione dei famosi stivali australiani che sono da anni un’icona per tutti gli appassionati di moda. Non si tratta solo di calzature dal design curato ed elegante ma di scarpe comode e resistenti, in grado di accompagnare chi le indossa in ogni momento della giornata. La vasta esperienza nella produzione di calzature fa sì che Blundstone conosca perfettamente le esigenze di ogni tipo di piede e le differenze fra i diversi utilizzi. Da questa consapevolezza nascono le sei collezioni di calzature, ognuna pensata per soddisfare le differenti esigenze di chi le indossa. Come detto sono sei le collezioni: Originals, Dress, Active, Lace Up, Classics e quella dedicata interamente alle donne, denominata per l’appunto Women. Differenti per stili e funzionalità ma tutte accomunate dalla cura del dettaglio, la scelta di materiali di qualità e un amore per il proprio lavoro che pochi brand possono vantare.

Alcune curiosità sulle collezioni Blunstone

Dando un’occhiata al sito di Blundstone Italia ci si rende conto di essere nel parco giochi delle calzature, nel luogo ideale per chi è alla ricerca di stivaletti di qualità eccelsa che possono essere utilizzati in qualsiasi occasione. In effetti non c’è che l’imbarazzo della scelta sia per uomo che per donna ma anche per bambino. La collezione Originals, ad esempio, comprende i modelli più iconici, quelli che hanno segnato la storia del brand, come ad esempio il mitico stivaletto 500.

Gli scarponcini di Blundstone Classics, invece, sono una rivisitazione delle calzature Originals, con nuove tomaie, materiali e colori. Blundstone Dress propone scarponcini realizzati in pelle di alta qualità e con una linea elegante e ricca di dettagli, puntando tutto sulla silhouette Chelsea per una scarpa quotidiana ma al tempo stesso elegante. Blundstone Lace Up comprende stivaletti leggeri e versatili, un modello con stringhe che viene realizzato con pelle premium e trattati in modo da essere resistenti all’acqua, quindi perfetti per una giornata di pioggia. Blundstone Active è la linea dedicata a chi non può fare a meno degli scarponcini neanche nella stagione più calda: materiale leggero e traspirante e suole speciali sono le caratteristiche principali di questa collezione. Infine la collezione Blundstone Women è pensata appositamente per un pubblico femminile, propone modelli dalla forma affusolata e con un minimo di tacco.

Perché acquistare su Blunstone Italia Online Store

Con l’arrivo dell’e-commerce Blundstone acquistare i famosi stivaletti diventa semplice e alla portata di pochi click. Il sito è intuitivo, ideale anche per coloro che non hanno particolare dimestichezza con gli acquisti online. Il sistema di pagamento è sicuro e protetto e sono accettate tutte le principali carte di credito ma si può acquistare anche saldando con il bonifico anticipato oppure con PayPal. Il modello si può scegliere con tutta calma, visionando le foto che lo inquadrano da ogni angolazione. La spedizione, poi, è gratuita ed il pacco con le scarpe acquistate arriva direttamente a casa tramite corriere, in modo veloce e sicuro: in qualsiasi momento si può tracciare la spedizione tramite l’apposito codice che viene fornito al momento del pagamento. Sul sito, infine, i rifornimenti sono costanti per cui è sempre possibile trovare il modello preferito e il colore giusto da abbinare al proprio outfit sia elegante che sportivo.