La sauna a infrarossi a casa è la nuova frontiera del lusso a domicilio. Durante il periodo di lockdown vi è stata una grande crescita degli acquisti di ausili per il benessere domestico, per non farsi mai mancare del sano self care. Ecco come funziona.

La sauna a infrarossi di lusso

La pandemia ha visto un boom nell’acquisto di ausili per il benessere domestico, con coperte ponderate e tappetini per agopressione pubblicizzati come modi per migliorare la qualità del sonno e ridurre dolori e dolori. Ma per coloro che desideravano il calore e i benefici rilassanti per i muscoli di una sauna, il bagno potrebbe non essere stato abbastanza per graffiare quel prurito, da qui l’aumento della popolarità delle saune a infrarossi. Potresti già sapere i benefici delle saune, specialmente se sei una persona che ha sempre freddo. Non c’è niente di meglio di un po’ di calore per far sentire meglio il corpo, e questa sauna mira a portare quella sensazione a casa tua. In combinazione con gli infrarossi, gli effetti olistici promessi sono piuttosto impressionanti: una sessione può aumentare la circolazione, ridurre l’infiammazione e alleviare il dolore cronico.

I benefici della sauna

Ma che differenza c’è tra una sauna finlandese ed una ad infrarossi? L’aggiunta di infrarossi fa si che il calore penetri più profondamente nei muscoli e nel grasso, quindi non è necessario aumentare il calore. Il che significa che non è un’esperienza così intensa come una sauna (anche se le temperature su alcuni modelli salgono a 80 gradi Celsius). La maggior parte delle marche consiglia di restare lì per 20-40 minuti, a condizione che tu stia bene e ti senta bene per tutto il tempo. Se ti piacciono le saune e trovi il calore rilassante, è probabile che uno di questi diventi il ​​tuo nuovo modo preferito per rilassarti. Queste saune non sono proprio economiche ma, se di solito paghi un abbonamento per fare delle saune in palestre o centri estetici, l’acquisto della sauna a infrarossi risulta un investimento.