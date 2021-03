Ermal Meta troneggia la classifica di Sanremo 2021. Il suo look parla chiaro: il golden boy è lui

Ermal Meta è nato a Fier, 20 aprile 1981, cantautore, compositore, polistrumentista e adesso anche papabile vincitore si Sanremo 2021. Già, perché Ermal Meta troneggia la classifica già da 3 sere su 3. Eppure l’artista non nasce come solista, anzi, è solo nel corso degli anni duemila, precisamente partire dal 2013, che intraprende questa carriera, dopo aver militato in due gruppi.

Ermal Meta ha pubblicato tre album in studio e ha stravinto il Festival di Sanremo 2018, in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente. Durante lo stesso anno ha rappresentato insieme a Moro l’Italia all’Eurovision Song Contest, svoltosi a Lisbona, classificandosi in quinta posizione. E adesso lo troviamo di nuovo concorrente della kermesse più importante della musica italiana, per Sanremo 2021 Ermal Meta ha scelto di sposare due look decisamente eleganti, poco invadenti ma neanche anonimi.

Ha cantato in maniera davvero sublime Ermal Meta, e per tanti potrebbe essere il tanto atteso vincitore di Sanremo 2021. Per la terza serata della kermesse, quella delle cover, il nostro artista ha vestito Dolce & Gabbana discutendo un successo davvero notevole. Giacca Sicilia tuxedo in paillette oro con revers a lancia bordati in faille nero. Super eleganti anche i pantaloni neri in tela di lana. On fleek anche gli stivaletti in pelle nera spazzolata e, perché no, potrebbero convertirsi in uno spunto per questa primavera che bussa alle porte.

Il tweet emozionato di Ermal Meta, che stanotte una volta ultimata la gara, ha voluto ringraziare il suo staff per il sostegno a Sanremo 2021. “Grazie alla Napoli Mandolin Orchestra, ai maestri dell’orchestra di Sanremo e al maestro Diego Calvetti che ha fatto questo arrangiamento. E naturalmente grazie all’immenso Lucio Dalla. P.S. Grazie a tutti voi che siete rimasti svegli fino a questa ora!”.