Sandali che passione! Alcuni raggiungono anche cifre da capogiro! I sandali più costosi e più belli indossati dalle celebrità più influenti del mondo dello spettacolo e showbiz. In vista di questa controversa annata 2020 i sandali co n tacco alto (anche indossati durante la stagione invernale) sono sempre il massimo della seduzione e sensualità perché esprimono al meglio anche la femminilità. Tra i modelli più ricercati troviamo una tendenza super minimal con piccoli listini di cuoio che attraversano il piede. Oppure, in alternativa, permane il trend dei sandali a rete che regalano decisamente quel tocco di grinta, personalità e carattere in più.

I sandali più costosi indossati dalle star. Wanda Nara regina di stile al GFVip

Wanda Nara (Boulogne Sur Mer, 10 dicembre 1986) è un personaggio televisivo noto anche in Italia, conduttrice televisiva, showgirl, procuratrice sportiva e modella argentina. Dal 2014 è sposata con il calciatore e suo cliente Mauro Icardi. È sorella di Zaira Nara, anche lei modella e attrice. Nel 2007 Wanda Nara partecipa allo show televisivo “Patinando por un Sueno”, mentre il 28 maggio del 2008 si sposa con il calciatore argentino Maxi Lopez. Nel 2009 prende parte a “El Musical de tus Suenos”, e due anni più tardi è la volta di “Patinando 2011”: in questo caso, però, abbandona il programma per trasferirsi in Italia al seguito del marito, e per via della sua gravidanza.

L’unione tra i due si conclude il 6 novembre del 2013. Wanda Nara e Lopez divorziano dopo l’accusa di tradimento lanciata dal calciatore, a cui la donna risponde sostenendo che lo stesso Maxi Lopez le era stato più volte infedele. La donna, quindi, lascia l’Italia per tornare a Buenos Aires in compagnia dei suoi tre figli: Valentino Gastòn Lopez, nato il 25 gennaio del 2009; Constantino Lopez, nato il 18 dicembre del 2010; e Benedicto Lopez, nato il 20 febbraio del 2012. Poco dopo Wanda intraprende una relazione sentimentale con l’attaccante argentino dell’Inter Mauro Icardi, conosciuto grazie all’amicizia con l’ex marito.

Il 19 gennaio del 2015 Wanda diventa madre per la quarta volta, con la nascita di Francesca Icardi, seguita il 27 ottobre del 2016 da Isabella Icardi, quinta figlia della Nara e seconda di Icardi. Nel frattempo l’argentina diventa anche procuratrice del compagno e ne cura gli interessi sportivi ed economici. Favorendo anche i suoi rinnovi di contratto con l’Inter a suon di aumenti di stipendio. Nel 2018 Wanda firma un contratto con Mediaset per partecipare in qualità di opinionista alla trasmissione calcistica di Italia 1 “Tiki Taka”, condotta da Pierluigi Pardo. Segue successivamente anche la sua presenza al fianco di Pupo al GFVip, dove la bella argentina è sempre opinionista. E dove, indissolubilmente, riesce sempre a far parlare di sè. Mise aderentissime, scollature importanti e tacchi vertiginosi la rendono altresì una delle donne più desiderate dell’intero universo maschile italiano.

I suoi sandali indossati come opinionista al GFVip valgono una fortuna!

Durante la sua presenza come opinionista all’interno del format tv “Grande Fratello Vip 2020”, Wanda Nara scelse in occasione della settima puntata (27 gennaio) un look total black firmato Elisabetta Franchi. La giacca ha un costo di ben 349 euro. I suoi sandali abbinati? Firmati Saint Laurent, in vernice, con tacco scultura che hanno un prezzo da capogiro. Costano ben 950 euro. Come una perfetta “shoes addicted” che si rispetti.

I sandali più costosi: la storia delle magiche calzature realizzate da Yves Saint Laurent

Tra i sandali più costosi in assoluto spiccano le creazioni della casa di moda Yves Saint Laurent. Era la prima volta che Anthony Vaccarello, direttore creativo di Saint Laurent, portava in passerella la sua visione creativa per la Maison, quando sono state avvistate le scarpe più irriverenti e caratteristiche della stagione. Le Opium – nome già noto al brand grazie al profumo tanto desiderato da Yves Saint Laurent, genio fondatore del marchio omonimo – da quel momento sono rimaste must have irrinunciabile per molte amanti fashioniste.

Le Opium: calzature da perfette fashioniste

Un costo importante e di tutto rispetto. Inizialmente furono distribuite in commercio come décolletée nere, classiche, dalla tomaia ben proporzionata fino alla silhouette. Peculiarità?Il tacco: non uno spillo, non un rocchetto. Il tacco delle scarpe Saint Laurent era bensì una scultorea visione. Il celebre simbolo composto da Y,S,L, ricreato tridimensionalmente. Era stato realizzato per sostenere il piede, creare un contrasto con il resto della calzatura e rimanere impresso nella memoria di stampa e acquirenti. Da subito, le Opium sono state desideratissime: proposte in versione sandalo e décolletée, con il tacco strutturato in versione oro luminoso o nero mat, in accordo sempre alla tomaia lucida e impeccabile.