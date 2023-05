Sandali a granchio: il trend del momento

Quando arriva l’estate diventa importante, per ogni donna, attrezzarsi per sfoggiare i look più alla moda, durante le lunghe giornate in spiaggia e le nottate glamour. E un accessorio che nell’armadio di una donna non basta mai sono le scarpe. Alte, basse, sportive, eleganti, chiuse, aperte, spuntate, con zeppa o plateau, l’importante è che ce ne siano tante, di colori e modelli diversi, adatti a ogni occasione.

L’estate, d’altra parte, è comunque un periodo lungo, che impegna in mille faccende. Si lavora ancora per la maggior parte del tempo, si viaggia, si partecipa a riunioni, ma si sta anche di più all’aria aperta, per praticare sport, fare shopping, consumare un aperitivo, partecipare ai tanti eventi che si organizzano in piazze e locali. Tutto, in attesa della partenza verso mare o montagna, per potersi finalmente rilassare e trascorrere un po’ di tempo serenamente, lontani dagli impegni. Per necessità, quindi, si devono possedere diverse paia di scarpe o, quantomeno, modelli che siano versatili e adattabili a ogni stile e look. Tra le scarpe da donna estive, che probabilmente si adattano maggiormente ai diversi impegni della giornata e sembrano essere tornate di gran moda, ci sono proprio i sandali a granchio, un modello di scarpa che è andato fortemente in voga negli anni Novanta, in plastica, proprio per affrontare le giornate in spiaggia. Oggi, invece, questo modello è stato declinato in diverse versioni, dai sandali granchio bassi a quelli con tacco, in pelle, cuoio, con o senza applicazioni.

Vale la pena, allora, conoscere più da vicino questa calzatura così di tendenza, che ha già fatto storia nello scorso millennio e, perché no, capire anche come abbinarla nel modo giusto.

Sandalo a granchio: un po’ di storia

La scarpa a granchio era stata pensata principalmente in plastica come modello da indossare in spiaggia. Con il tempo, però, questo modello di scarpa si è rivelato molto versatile e comodo nella sua versione street, da sfoggiare per le vie della città. È così che, dalla plastica colorata, si è passati a realizzarle anche in pelle.

In realtà, un po’ tutti ricordiamo di averle indossate durante l’infanzia e, in effetti, sono ancora molto diffuse ai piedi dei bimbi, nella versione colorata e spiritosa. Oggi, però, questo modello è stato sdoganato anche nel mondo fashion delle grandi case di moda, diventando di fatto una scarpa must-have, che proprio non può mancare nella scarpiera di una donna, che vuole indossare sempre le ultime tendenze.

Cosa caratterizza il sandalo granchio

Il sandalo granchio prende il suo nome dalla struttura a “cage”, a gabbia, che abbraccia tutto il piede, senza nasconderlo completamente, e che ricorda quasi le zampe di un granchio.

Anche se molti lo considerano un modello sportivo e molto ugly, in realtà il sandalo granchio conferisce un tocco sexy al piede, proprio per l’effetto vedo/non vedo.

Oggi, rispetto alle sue origini, il mercato propone svariate varianti, da quelle coloratissime in PVC, da far indossare ancora ai bambini, ma anche ai piedi di una donna sbarazzina e che ama stare comoda, fino a quelle con tacco, che slanciano la figura e si abbinano perfettamente a un abito più sofisticato. La versione classica, quella che si è vissuta da bambini, ha la punta rotonda, quasi come una ballerina, ma in versione sandalo. Gli stilisti e i disegnatori, però, l’hanno declinata anche in diverse forme, più affusolate, a punta, tempestate di pietre, borchie o lisce, nella loro variante classica.

Come abbinare il sandalo granchio

Quella di cui possiamo parlare oggi può essere definita come una sorta di versione deluxe del classico sandalo granchio. Anche se la maggior parte dei modelli in circolazione è progettato per dare il massimo comfort al piede e permettere di utilizzarlo per le lunghe passeggiate, non mancano varianti più eleganti e adatti anche a una mise più formale. Il sandalo granchio in pelle nera, con tacco e a punta, ad esempio, si presta perfettamente per essere indossato anche sotto un tubino smanicato, un abito con scollo a cuore o un gonnellone estivo, se dotato di plateau e tacco più grosso e alto.

Nella sua versione tradizionale, in PVC, coloratissima, invece, va a nozze con un bel paio di shorts, un pantalone Capri o un jeans skinny alla caviglia: perfetto, quindi, per una donna dinamica e spiritosa.