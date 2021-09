Al Salone Nautico di Genova la Bluegame presenta un nuovo yacht di ultima generazione: il BGX 60. Innovazione e design si uniscono in un piccolo grande gioiello su mare.

Salone Nautico di Genova: Bluegame presenta BGX 60

Bluegame amplia la gamma BGX con il nuovo BGX 60. Dopo il BGX 70, “l’imprevisto in mare” che ha riscosso unanimi consensi di pubblico e stampa. Ecco l’attesissimo secondo modello della gamma che è stato presentato in anteprima mondiale nel giorno di apertura del Salone Nautico di Genova. In conferenza stampa, l’amministratore delegato di Bluegame, Carla Demaria, e Luca Santella, l’ideatore di queste barche rivoluzionarie, svelano come sono arrivati a sviluppare una proposta non convenzionale e originale.

Il successo del BGX 70 ha aperto la strada al BGX 60, che ha tuttavia richiesto un maggiore impegno da parte del team di progettazione. A partire dalla volontà di enfatizzare la vivibilità e la privacy di bordo per il velista e gli ospiti, in un layout inedito che collega le aree esterne e interne in modo così fluido da far sembrare lo yacht un modello decisamente più grande.

Genova: viene presentato in anteprima mondiale il BG 72

Il BGX 70 è stato anche fonte di ispirazione per il BG72, il nuovo modello della gamma originale del marchio, nato con l’obiettivo di offrire tutti i comfort di uno yacht fly bridge agli amanti delle barche più aperte. Il risultato è un’originale combinazione di due approcci, in un layout rivoluzionario con un ponte superiore completamente aperto e lo straordinario ponte inferiore del BGX70. I due modelli hanno anche un chiaro “family feeling” dovuto alle caratteristiche distintive di tutti i progetti di fin dall’inizio, che sono e rimarranno i valori fondanti del marchio. Innanzitutto uno scafo che offra prestazioni elevate: navigazione comoda e sicura in ogni condizione atmosferica. Allo stesso tempo, le ampie zone giorno interne permettono all’ambiente esterno di entrare con delicatezza negli spazi.

Al Salone Nautico di Genova è emerso un altro filo rosso dei progetti è la massima attenzione al design e all’artigianato, insieme a un approccio high-tech e alla sostenibilità. L’ecologia è diventata un importante driver per le scelte progettuali. Come per esempio l’utilizzo dei più efficienti sistemi di propulsione attualmente disponibili sul mercato per la riduzione dei consumi e delle emissioni.