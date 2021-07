I saldi estivi 2021 sono finalmente arrivati. Ecco di seguito tutte le date di inizio regione per regione. La data nazionale è stata fissata per sabato 3 luglio, ma c’è anche chi ha scelto di portarsi avanti con le offerte. Altri invece aspettare ancora pochi altri giorni.

Saldi estivi 2021, quando iniziano e quando finiscono. Qualcuno ha detto shopping?!

Le diverse regioni accoglieranno i saldi estivi 2021 autonomamente. Chiaramente il periodo è sempre il medesimo, quello dei mesi di luglio e agosto e la data più diffusa rimane quella del 3 luglio. Ma sono le regioni a decidere in autonomia quando iniziare e quando stoppare i saldi estivi. C’è chi è già partito: è il caso della Sicilia, in cui i saldi estivi 2021 sono iniziati proprio giovedì 1 luglio, con due giorni si anticipo rispetto alla data nazionale. Domani, 2 luglio, a partire da un giorno di anticipo ci sarà invece la Basilicata, che ha preferito un venerdì come giorno di partenza. A partire puntuali il 3 luglio ci sono anche la Lombardia, il Lazio, la Campania. Aderiscono inoltre alla data nazionale di sabato Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. Ma c’è pure chi aspetterà ancora un po’ prima di dare il via ai saldi estivi, come le province autonome di Trento e Bolzano, che partiranno venerdì 16 luglio.

L’ultima regione a partire sarà la Puglia, che partirà cono i saldi estivi soltanto sabato 24 luglio. Date differenziate anche per la fine dei saldi. La maggior parte delle regioni concluderà i saldi il 31 agosto. È il caso di Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Toscana, Veneto. In altre regioni finiranno prima. Hanno scelto la data del 13 Agosto il Lazio e le province autonome di Trento e Bolzano. Anche la Liguria chiuderà i saldi in anticipo il 16 agosto, il Piemonte aspetterà invece il 28 agosto.C’è poi chi chiuderà i saldi qualche giorno più tardi. Si finisce il primo settembre in Calabria e nelle Marche, il 2 settembre in Basilicata. La fine dei saldi estivi in Sardegna sarà invece il 3 settembre, mentre Puglia e Sicilia aspetteranno fino al 15 settembre. L’ultima regione a chiudere i saldi estivi sarà infine la Val d’Aosta, che finirà soltanto il 30 settembre.