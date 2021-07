Lady Diana avrebbe compiuto 60 anni oggi – e sarebbe stato un compleanno importante per la principessa del Galles. Le persone di tutto il mondo si stanno prendendo del tempo per rendere omaggio alla “principessa del popolo”.

Lady Diana compie 60 anni, la principessa del Galles che non è mai uscita di scena

Mentre i figli di Lady Diana, il principe Harry e il principe William, si preparano a svelare una statua della loro mamma a Kensington Garden, i tributi per la defunta principessa hanno iniziato a fluire sui social media. Il 1° luglio 2021, la principessa Diana avrebbe compiuto 60 anni e due decenni dopo la sua tragica morte in un incidente stradale verso la fine dell’estate 1997, detiene ancora un posto d’onore sull’altare delle persone più ammirate al mondo. Il suo status sicuro come icona di stile, così come la sua eredità di aver cambiato per sempre la monarchia britannica.

Come se Lady Diana non fosse mai uscita di scena, i media continuano a pubblicare articoli su di lei e nuovi sviluppi legati alla sua complicata storia. Tra i recenti il ​​rinnovato scandalo di qualche settimana fa relativo alla famosa intervista da lei rilasciata a Panorama della BBC e i mezzi utilizzati dal giornalista Martin Bashir per ottenerla. “Royal Style In The Making”, una nuova mostra a Kensington Palace, ha come fulcro l’iconico abito da sposa di Diana con il suo strascico lungo 25 piedi creato da David ed Elizabeth Emmanuel. Fuori dagli obbiettivi da ben 25 anni, sta già attirando orde dei suoi ammiratori.

Poi c’è l’esplosione di speculazioni mediatiche sull’inaugurazione della nuova statua progettata dall’artista Ian Rank-Broadley, commissionata dai suoi figli William, 39 anni, e Harry, 36. I due hanno supervisionato il progetto da quando è stato annunciato per la prima volta nel 2017. Il 1° luglio, William e Harry si riuniranno dopo diversi mesi di separazione, e sarà per mamma Lady Diana.