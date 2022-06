La star di Hollywood Ryan Gosling è il perfetto Ken nell'ultimo look del film di Greta Gerwig, con Margot Robbie nel ruolo del protagonista, Barbie appunto. I suoi capelli sono biondo platino e i suoi addominali e le braccia sono in mostra.

Ryan Gosling per il film Barbie. All’inizio di questa settimana, i fan del cinema hanno ricevuto una foto molto speciale che riguarda il prossimo film di Barbie, diretto da Greta Gerwig. E’ infatti apparsa su internet l’immagine che mostrava per la prima volta Ryan Gosling nei panni di Ken. Non sorprende che Internet sia impazzito per questo scatto e abbia fatto alcuni confronti interessanti. A quanto pare, i fan non sono le uniche persone a “dipendere” dalla foto di Gosling. La compagna dell’attore da oltre dieci anni, Eva Mendes, si è lanciata su Instagram con una grande reazione.

Ryan Gosling as Ken

La star di Hollywood Ryan Gosling è il perfetto Ken nell’ultimo look del film di Greta Gerwig, con Margot Robbie nel ruolo del protagonista, Barbie appunto. L’account Twitter ufficiale dello studio Warner Bros. ha presentato una foto sorprendente del Ken di Gosling con addominali scolpiti, capelli biondo schiarito e un’abbronzatura spray. L’immagine è la seconda foto ufficiale di Barbie rilasciata dopo una foto che mostra Robbie nella decappottabile rosa di Barbie.

Anche se questo era già il consenso, dato che sarà diretto da Greta Gerwig da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Noah Baumbach, le foto dei due protagonisti lo mettono al di là di ogni dubbio. Margot Robbie, che interpreta Barbie, è immediatamente Barbie come puoi immaginare, tutta capelli biondi e sorrisi e un’auto rosa brillante. La sua Barbie sembra una versione di Sharon Tate di Robbie, o il personaggio di Robbie de The Wolf of Wall Street. Il casting è perfetto. E poi c’è Ryan Gosling che interpreterà Ken in Barbie e, ancora una volta, è un ruolo per cui è nato.

I suoi capelli sono biondo platino e i suoi addominali e le braccia sono in mostra. Ha un’espressione facciale impenetrabile, come nella maggior parte di quel film di Blade Runner. Metti il ​​​​suo outfit – che, biancheria intima a parte, è interamente realizzato in denim stonewash – e c’è una forte possibilità che questo sarà il suo ruolo determinante.

Il film di Barbie con Ryan Gosling

La produzione del film Barbie con Ryan Gosling è attualmente in corso. Il cast di supporto include artisti del calibro di America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cera e altri. Sebbene nessun dettaglio della trama di Barbie sia stato confermato, si dice che diversi personaggi di Barbie e Ken influenzino la trama. Liu, interpretando uno dei tanti Ken nel film, ha descritto Barbie all’inizio di quest’anno come “selvaggia” e “incredibilmente unica”, aggiungendo: “Vorrei poterti mostrare quello che facciamo ogni giorno perché è pazzesco”. Il film non è un musical, ma Liu ha detto che ha fatto molte prove di ballo per il film. L’attore ha anche anticipato com’è lavorare su un set di Greta Gerwig.