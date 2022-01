Il body shaming colpisce ancora, Dua Lipa e Margot Robbie nell’occhio del ciclone

Stando ai complessi interessi dell’algoritmo di Google, mai prima d’ora c’era stata una luce così puntata sull’accettazione del proprio corpo. Il 2021, in questo seno, ha dato proprio il meglio di sé. Siamo nell’era della body positivity. Nonostante ciò sui social persiste l’ondata di body shaming, che stavolta ha toccato due icone della pop colture: Margot Robbie e Due Lipa.

Dua Lipa e Margot Robbie body shaming: il risvolto della medaglia

Riardiamo il concetto di body shaming: la tendenza a giudicare le forme del corpo delle persone, in particolare attraverso i social network. Un’abitudine a dir poco imbarazzante. La ragione? Alcune delle foto condivise. Infatti negli ultimi scatti postati sui profili Instagram delle due artiste, sarebbe emerso, a detta dei leoni da tastiera, che i loro fisici non sarebbero corrispondenti all’immaginario comune di perfezione. Così è insorto un via libera generale ad ogni specie di commento pesante, soprattutto da parte di utenti di sesso maschile. E la ‘guerra’ è avvenuta poiché a schierarsi in favore di Due Lipa e Margot Robbie, sono stati in tantissimi. L’accusa rivolta agli insultatori è semplice: pare non conoscano affatto il corpo femminile. Non essere in grado di apprezzare, o comunque di disinteressarsi al corpo di qualcuno manifesta un problema insito negli occhi di chi guarda. Certamente non il contrario.

Tornando a Margot Robbie e Due Lipa, il trend Twitter è scoppiato, ma non positivamente. Sarebbe difatti risultato positivo se si fosse trattato di un’attenzione alla loro professionalità. Margot Robbie ha lavorato con artisti del calibro di Quentin Tarantino e Martin Scorsese e ha anche ottenuto una nomination all’Oscar. Ha solo 30 anni ed è già una delle attrici più acclamate di Hollywood. Dua Lipa, classe 1995, è nata in Kosovo da genitori albanesi e grazie alla sua straordinaria voce è diventata una delle pop star più apprezzate degli ultimi anni. Non solo, da molti è considerata unica per la sua bellezza e per gli occhi, tipici ma allo stesso tempo così particolari delle donne dei balcani. Insomma, nel mondo c’è tanto altro, basterebbe ogni tanto sbattere le palpebre per evitare la secchezza oculare.