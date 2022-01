In questi ultimi giorni quindi non è strano vedere il profilo Instagram della cara Elisabetta testempestao di foto di lei in costume da bagno. Tra menu dei ristoranti, verticali sulla sabbia e qualche rimando alla cultura Africana, la show girl se la sta proprio spassando. Molti follower hanno anche notato un bel cambio di look dper la sera di San Silvestro. Infatti Elisabetta Gregoraci non dimentica trucco e parrucca per Capodanno scegliendo anche un ‘abito da giu dia testa.

Per dare il benvenuto al 2022 Elisabetta Gregoraci ha scelto un mini abito con dettagli in pizzo e piume. Il modello, firmato Ermanno Scervino, è caratterizzato da un bustier strapless a balconcino e da una gonna a balze dove piume di struzzo e pizzo si alternano. Il prezzo di questa creazione che come ci fa vedere nel video è di grande effetto? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 4.100 euro.