Ecco le regole appena pubblicate dall’Inail per parrucchieri, barbieri ed estetisti. Porte aperte per mantenere l’area ventilata, zone per l’attesa in dehors come per ristoranti e bar, divieto di giornali e riviste per i clienti. Due metri di spazio tra una postazione e l’altra. Parrucchieri, barbieri e centri estetici potrebbero riaprire già lunedì 18 maggio […] More