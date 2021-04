Ristorante di lusso. Mangiare sott’acqua è possibile: da Andrea Berton nel suo H2O

Ristorante di lusso. La location è certamente unica e particolarissima, con le sue enormi vetrate che regalano un affaccio nei fondali corallini… Stiamo parlando del del nuovo resort “only adults” You & Me by Cocoon e ci troviamo sull’atollo di Raa, piccola isola privata alle Maldive. All’interno della struttura ricettiva regna la cucina del friulano Andrea Berton con il suo ristorante H2O.

Le parole di Andrea Berton sul suo ristorante di lusso sono state rilasciate a reportergourmet.com: “Siamo davvero felici e orgogliosi di aver raggiunto questo accordo con uno chef prestigioso e apprezzato come Berton”, ha dichiarato Alessandro Azzola, managing director di You & Me by Cocoon. “Abbiamo aperto il 1° aprile − e non è uno scherzo! − il posto è paradisiaco, il ristorante suggestivo, in mezzo al mare, ci si arriva con la barca e poi si mangia in una specie di ‘acquario’ sei metri sott’acqua. Devo dire che il resort ha molte prenotazioni in questi giorni, insomma si sta lavorando bene, pranzo e cena. Una bella situazione, in un momento difficile, saremmo dovuti partire un anno fa, ma tutto è stato chiaramente posticipato”.

Miglior ristorante di lusso 2021

“Parto dalla mia filosofia di cucina, per poi legarla al luogo. Il pesce maldiviano è molto asciutto, perché ha pochi grassi diventa, quindi, adatto soprattutto a fare brodi e ottime zuppe”. I menu degustazione sono tre “Diciamo che, per chi è abituato all’incredibile ricchezza agroalimentare italiana, qui le possibilità sono decisamente minori. Si può, però, ricorrere al mercato di Dubai, dove si trova davvero di tutto e di ottima qualità. Per esempio, oggi mi sono arrivati dei pomodori spettacolari. Oltre al pesce, poi, mi pare sia molto interessante lavorare sul cocco, che qui si coglie facilmente dalle palme. Dopo averlo fatto maturare ulteriormente qualche giorno, per dare al liquido più carattere, ne estraggo l’acqua e faccio ridurre quest’ultima molto lentamente, per donargli ancor più sapore”.