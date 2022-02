La Regina Elisabetta ha decisoli futuro di Camilla: il Principe Carlo lo aveva previsto

Nelle ultime ore la Regina Elisabetta ha espresso il “sincero desiderio” che la duchessa di Cornovaglia diventi regina consorte quando Carlo diverrà re. In un messaggio sincero in occasione del 70° anniversario della sua ascesa al trono, la monarca ha chiarito il suo desiderio, aprendo inequivocabilmente la strada alla regina Camilla.

Quando la duchessa ha sposato il Principe di Galles nel 2005, Clarence House ha chiarito che avrebbe portato il titolo di Sua Altezza Reale la Principessa Consorte. È stato a lungo ipotizzato che questo fosse un titolo di convenienza in un momento in cui la duchessa era considerata meno popolare nei sondaggi popolari. Ciò era avvenuto a causa della sua relazione con Carlo quando era ancora sposato con Lady Diana.

La Regina Elisabetta vuole che Camilla diventi ‘regina consorte’

Si ritiene che Carlo abbia nutrito a lungo un fermo desiderio che sua moglie portasse il titolo di regina consorte. Essendo così incoronata e unta, quando lui sarebbe divento re. La regina ha chiarito il suo accordo con il figlio Carlo. Ciò è avvenuto tramite un messaggio scritto e pubblicato sabato scorso, prima del giorno di adesione di domenica. In esso, la Regina Elisabetta ha ringraziato la nazione per la “lealtà e affetto” che ha ricevuto durante il suo lungo regno. “E quando, nella pienezza dei tempi, mio ​​figlio Carlo diventerà Re, so che darai a lui ea sua moglie Camilla lo stesso sostegno che hai dato a me; ed è mio sincero desiderio che, quando arriverà quel momento, Camilla sarà conosciuta come la Regina Consorte mentre continua il suo leale servizio. La regina ha recentemente espresso il suo forte sostegno a Camilla. Facendo così della duchessa una Royal Lady del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera, in riconoscimento del suo contributo alla monarchia. I reali senior ritengono chiaramente che l’opinione pubblica su Camilla sia cambiata negli ultimi anni.