Il famoso calciatore Cristiano Ronaldo ha festeggiato domenica il suo 37esimo compleanno con la compagna Georgina Rodriguez e tre figli più piccoli. Ecco il sontuoso regalo della moglie.

Il compleanno di Ronaldo con Georgina e famiglia

Cristiano ha ricevuto in dono un auto a otto posti per il suo compleanno mentre fa il conto alla rovescia delle settimane prima della nascita del suo figlio più piccolo. La modella spagnola ha fatto successo su Instagram domenica per inondare d’amore il suo compagno di vita mentre festeggiava il suo compleanno in gran stile. Ha scritto in un messaggio romantico insieme al video, impostato sulla canzone di successo di Sade “By Your Side”: «Felici 37 anni amore della mia vita. Ti amiamo all’infinito. Miglior padre e miglior compagno di vita che Dio ci ha dato. Un combattente e degno di tutto ciò che di buono ti accade. Sei la perfezione e la nostra ispirazione».

I figli di Georgina e Cristiano

Nel video, Cristiano viene visto aprire la porta della loro casa nel Cheshire per ricevere l’incredibile regalo mentre la partner Georgina Rodriguez sta guardando. Anche i tre figli più piccoli della coppia si sono divertiti con l’impressionante sistema audio del veicolo. Oltre al regalo sontuoso, la star del calcio ha spento le candeline su una torta di compleanno fatta dalla sua ragazza. La bellezza spagnola di Georgina, 28 anni dovrebbe dare alla luce due gemelli nell’aprile di quest’anno. La coppia ha già una figlia di quattro anni di nome Alana e Cristiano è papà di tre figli, Eva e Mateo di quattro anni e Cristianinho, 11.

Il regalo di Georgina

La spagnola moglie di Ronaldo, Georgina Rodriguez ha deciso di regalare al vincitore di cinque palloni d’oro una Cadillac Escalade dal valore di 180 mila euro. La macchina andrà a infoltire il già preziosissimo parco macchine del fuoriclasse portoghese.