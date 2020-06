Il 21 aprile del 2020 la Regina Elisabetta ha compiuto 94 primavere. Come da tradizione, anche quest’anno, si sono tenute in giugno le celebrazioni in onore di Sua Altezza, però in forma ridotta. Per la prima volta The Queen ha festeggiato il suo compleanno nel Castello di Windsor, dove si è trasferita mesi fa per ‘schermarsi’ dall’emergenza Covid-19. Annullato il consueto Trooping The Colour, la parata tradizionale, assai attesa dai sudditi. No ai colpi di cannone e alle acrobazie aeree: la sovrana è stata costretta a modificare l’evento, «accontendandosi» di una parata militare a porte chiuse e a cui ha assistito in solitudine.

La Regina Elisabetta festeggia il Trooping The Colour in solitudine: gli effetti del Covid-19 sulla Royal Family

Elisabetta II è apparsa all’entrata del castello di Windsor, scortata da due militari e dalla commoventi note dell’inno “God save The Queen”. Sorridente e sempre elegantissima, con addosso un abito chiaro con cappello coordinato e spilla gallese. La Regina Elisabetta, alla prima apparizione pubblica dopo il lockdown, è apparsa serena. Dall’alto di una pedana la sovrana ha dovuto fare a meno degli altri membri della Royal Family: assenti William e Kate Middleton, ma anche il consorte, il principe Filippo. È la seconda volta nella storia del suo regno che il Trooping The Colour viene annullato: la prima nel 1955 a causa di uno sciopero nazionale. Un evento importante per il paese purtroppo cancellato a causa del Coronavirus. I festeggiamenti, istituiti nel 1895, durante il Regno della Regina Vittoria, sono un appuntamento fisso per il calendario inglese, nonché fonte di guadagno. Difatti dall’estero ogni anno arrivano migliaia di turisti per assistere alle celebrazioni in onore di Sua Maestà.

Mini parata a Windsor per il compleanno di sua Maestà: la prima apparizione pubblica dopo il lockdown

Il Trooping The Colour avviene ogni anno il secondo sabato di giugno e, come abbiamo anticipato, si è trattato della prima apparizione pubblica della sovrana dal cominciamento del lockdown. Ma non la prima in assoluto: la Regina ha voluto far sentire la propria vicinanza agli inglesi, tenendo un sentito discorso alla Nazione trasmesso in tv a reti unificate. «Spero che negli anni a venire ognuno potrà andare fiero del modo in cui ha risposto a questa sfida. E coloro che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione sono stati forti come tutti», aveva detto sua Altezza. Poi il 10 giugno scorso è stata diffusa dalla casa reale una foto della Regina Elisabetta assieme al marito, il Duca di Edimburgo Filippo, che quello stesso giorno ha tagliato il traguardo dei 99 anni.