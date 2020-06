Niente all’orizzonte che preveda un qualsiasi assembramento programmato, nessun festival e nemmeno nessuna celebrazione ufficiale. Tutto ciò, ormai trito e ritrito, è stato causato dal Coronavirus. Cosa decide di fare allora la Regina Elisabetta II per risolvere l’ostacolo Covid che si frappone fra lei e le apparizioni in pubblico? Nessun problema per la Regina. La Queen ha infatti trovato infatti trovato un nuovo modo (nuovo per lei) di connettersi con il suo reame ed il restante mondo esterno. Ecco dunque che la vediamo all’opera con l’ultima tra le diavolerie create per effettuare videochiamate in gruppo: Zoom. (Continua dopo la foto)

Elisabetta II ha dimostrato di essere una nonna davvero al passo coi tempi partecipando alla prima chiamata ufficiale su Zoom, non scordiamoci del fatto che quest’anno abbia compiuto i suoi 94 anni. A rendere nota questa sua full immersion nella tecnologia, le clip pubblicate sugli account social ufficiali della famiglia reale @theroyalfamily. Nella fattispecie la Regina ha partecipato ad una videochiamata su Zoom con la figlia, la principessa Anna, per celebrare insieme la Carers Week. La sovrana ha interagito con diverse persone che in questo periodo si sono prese cura dei contagiati da Coronavirus: mamme, figli, genitori, amici. «Sono molto contenta di essere stata in grado di unirmi a voi oggi, è interessante ascoltare tutti i vostri racconti e le vostre storie. Sono molto impressionata.», ha detto la regina nel video che è stato diffuso direttamente da Buckingham Palace. (Continua dopo la foto)

Ma non è la prima volta che la sovrana reggente si trovasse a tu per tu con l’universo delle videochiamate. Quest’anno infatti, colpevole la quarantena, Elisabetta II si è trovata nella condizione di dover videochiamare il piccolo Prince Louis di Cambridge per augurargli un buon compleanno. Infatti il figlioletto di Kate e William il 23 aprile 2020 ha compiuto due anni di vita regale. Un compleanno un po’ particolare, festeggiato in lockdown, ma di certo gli auguri di nonna Elisabetta e nonno Filippo non sono mancati!