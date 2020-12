Il giorno che tanto temevamo è giunto: la regina Elisabetta II è chiusa in una “bolla anti covid”. Elisabetta, 94 anni e il suo amato principe consorte Filippo, che di anni ne ha 99 trascorreranno il primo Natale senza essere circondati da nipoti e bisnipoti. Ma non è finita qua, perché per la prima in 33 anni Sua Maestà non presenzierà alla messa nella chiesa di St. Magdalene a Sandringham. Luogo in cui la tradizione riunisce l’intera famiglia reale.

La Regina Elisabetta nella “bolla” anti covid. Il grigio Natale di Sua Maestà

Secondo le regole di contrasto alla diffusione del Covid, dal 23 al 27 dicembre gli inglesi potranno formare delle “bolle” entro cui racchiudere pochi parenti. E i due reali non sono immuni. La Regina Elisabetta II e il principe di Edimburgo sono stati riportati di nuovo a Windsor (luogo del loro precedente lockdown) e con ogni probabilità festeggeranno lì il Natale, in compagnia di pochi parenti stretti. Chi ci sarà? A quanto pare presenzieranno il principe Edoardo, quartogenito di Elisabetta e Filippo, e la moglie Sophie duchessa di Wessex. Con loro anche i figli Lady Louise (17 anni) e James visconte Severn (12). Potrebbero unirsi a loro il principe Carlo e sua moglie Camilla.

William, Kate e i principini George, Charlotte e Louis potrebbero trascorrere il Natale con i Middleton nella grande residenza nel Berkshire. Se la Regina Elisabetta dovrà restare lontano dai suoi amati bisnipoti un motivo c’è: “troppo rischioso affiancare alla regina e a suo marito Filippo bambini così piccoli, in età scolare”, fa sapere una fonte al Telegraph.

Di Harry Meghan Markle e il piccolo Archie neppure a parlarne, festeggeranno il Natale in California, dove vivono, assieme alla nonna materna Doria Ragland. “Nessuna decisione finale è stata ancora presa”, annuncia un portavoce di Buckingham Palace, ma è improbabile che la regina e il principe consorte vengano riportati a Sandringham.