Treni di lusso. A bordo di vagoni in vetro, alla scoperta del sud-ovest degli USA

Un gran numero di nuovi treni di lusso stanno resuscitando il fascino e la maestosità dei viaggi in treno old school. L’ultima novità arriva per gentile concessione di Rocky Mountaineer, l’azienda a conduzione familiare ha svelato un treno con cupola di vetro. I vagoni ti condurranno immerso nel lusso attraverso il pittoresco sud-ovest degli USA.

Treni di lusso

Questo segna il primo tour in treno di Rocky Mountaineer negli Stati Uniti, ed è una vera cannonata. La rotta Rockies to the Red Rocks è stata preparata in diversi anni e si trova nella regione in cui sono iniziati i viaggi in treno, secondo la compagnia. La gita di due giorni segue uno storico percorso ferroviario da Denver, Colorado, a Moab, Utah, e offre panorami spettacolari. Pensa a vasti canyon, deserti affascinanti e imponenti hoodoos (pinnacoli). E ai treni di lusso, ovviamente. “Questa regione, con i suoi magnifici paesaggi, i parchi nazionali e le vaste opportunità da esplorare, delizierà milioni di persone”, ha detto in una dichiarazione Peter Armstrong, fondatore di Rocky Mountaineer. Il viaggio è interrotto da un pernottamento a Glenwood Springs, in Colorado. Questa città idilliaca è rinomata per i suoi panorami impareggiabili sulle Montagne Rocciose e le rilassanti sorgenti termali, che la rendono il luogo perfetto per rilassarsi a metà viaggio.

A bordo di vagoni in vetro, alla scoperta del sud-ovest degli USA

Ovviamente, il vero trionfo sono gli spaziosi vagoni con cupola di vetro, che ti consentono di essere completamente immerso nello scenario spettacolare. Al primo posto dei treni di lusso. Per cena, godrai di un servizio a cinque stelle e della migliore cucina regionale. Scegli il pacchetto SilverLeaf Plus e avrai anche accesso alla lounge car dove potrai gustare cocktail d’autore. Come per tutti i viaggi di Rocky Mountaineer, i passeggeri ammireranno i panorami suggestivi del percorso di giorno e soggiorneranno in hotel di lusso di notte. I prezzi per il viaggio di due giorni partono da $ 1.250 a persona, incluso un soggiorno in hotel di una notte. La rotta Rockies to the Red Rocks aprirà nell’agosto 2021 e la compagnia ha in programma 40 partenze tra il 15 agosto e il 23 ottobre 2021. Se il Canada è più il tuo stile, Rocky Mountaineer offre anche tre percorsi ferroviari tra Vancouver e le città delle Montagne Rocciose canadesi di Banff, Lake Louise e Jasper.