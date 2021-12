Regali originali e innovativi? Ecco la piattaforma che li trova per te

Esiste il regalo perfetto per ogni persona sulla tua lista dei doni di Natale? Certo che sì! Trovarlo sarà un inferno? Probabilmente. Il problema è che quando cerchi un regalo di Natale è sempre troppo tardi, troppo presto, le vetrine sono invase dagli sconti e dalle offerte e tutti i negozi ti sembrano uguali. Come districarti?

La piattaforma www.enspire.gift è la soluzione ai tuoi dilemmi da Babbo Natale. Con un semplicissimo test, che necessita di appena un minuto, troverai i regali perfetti per ognuno dei tuoi cari.

Come funziona la scelta dei regali

Troppo spesso pensi ai regali di Natale, o di altre occasioni e festività, come a un impegno. Questo ti rende insofferente al pensiero di andare in giro per centri commerciali, soprattutto in un periodo come quello che precede le feste, in cui tutti sono in giro e confusi quanto te. E la sensazione di avversione aumenta se devi comprare diversi regali per diverse persone, in diversi negozi.

Rischi di trasformarti nel Grinch prima ancora di uscire di casa e di vivere la ricerca dei doni natalizi come un incubo. La piattaforma di Enspire risolve questo problema e molti altri. Hai mai pensato al fatto che spesso tendi a regalare le stesse cose a persone diverse? Per esempio, a Natale calzini o pigiama per tutti. Ma le persone che ami sono tutte diverse, e ognuna meriterebbe un dono pensato apposta per lei.

Ecco che entra in gioco un algoritmo che ti indica la via giusta per ognuno dei tuoi regali da fare. Ti basta:

inserire nel test la relazione e il genere del destinatario;

scegliere l’occasione da festeggiare;

selezionare da 3 a 5 dei suoi interessi;

scegliere tra le diverse coppie di frasi quella che più si avvicina alla personalità del destinatario.

Regali di Natale su misura

L’algoritmo analizza in pochi secondi il profilo della persona che riceverà il tuo regalo e seleziona diverse idee per doni natalizi adatti a lei. Troverai un’ampia selezione di oggetti, esperienze, libri, giochi, elementi d’arredo e tanto altro tra cui scegliere. A quel punto ti basterà selezionare la fascia di prezzo e acquistare un regalo che rientri nel tuo budget.

Ma come fa l’algoritmo a sapere quale regalo di Natale potrebbe rendere felice la tua fidanzata, tuo zio, tua sorella e il tuo migliore amico? Intreccia le sue passioni e la personalità, trovando ciò che ognuna di queste persone desidera di più.

Per esempio, se si tratta di un’aspirante scrittrice, il taccuino deluxe. Per l’appassionata di tecnologia, gli ultimi gioiellini delle marche più prestigiose. A tuo fratello che è sempre in movimento, un’esperienza di bungee jumping o una lezione di equitazione. Il regalo perfetto per la coppia di amici che hanno appena avuto un bebè? Una giornata alle terme per rilassarsi.

Fare regali è una gioia (se sai come farlo)

Ogni persona che riceverà un tuo regalo a Natale sarà felice di scartare il suo pacchetto e troverà all’interno esattamente quello che desidera. Oppure qualcosa di completamente inaspettato, scovato nei meandri delle idee regalo più innovative e di tendenza.

Tutto questo renderà molto più semplice ma anche più piacevole l’intero processo di ricerca dei doni natalizi. Anche tu sarai più sereno e chissà, magari troverai un autoregalo da concederti tra le idee di Enspire!