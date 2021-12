Eccoci qua con un’altra entusiasmante lista di idee regalo per questo Natale 2021. Al giorno d’oggi tutti oramai hanno quasi tutto quello che possa servigli quindi a volte la personalizzazione di un oggetto può essere davvero una bella idea. Sorprendente, divertente e solo tua.

Regali di Natale personalizzati: Troppotogo

Troppotogo è un sito dove si può personalizzare di tutto. Nella homepage del negozio online vengono illustrate alcune proposte proprio per il periodo delle feste. Avete mai pensato di personalizzare uno zerbino? Qui lo puoi fare. Scegliendo foto, colore, tessuto e misure per meno di 30 euro. Oppure puoi decidere di personalizzare la carta per avvolgere il tuo regalo direttamente con la foto del destinatario. Tra i grandi classici della personalizzazione ovviamente troviamo tazze, sciarpe, e candele.

Olallà

Avete voglia di fare un regalo di natale personalizzato? Olallà è sicuramente un posto (online) in cui dovete ficcarci il naso. Tra le mie occasioni di festa tra cui laurea, pensione, compleanni e tanti altri c’è anche Natale. Una delle proposte più curiose di questa pagina è sicuramentente un portaoggetti particolare. Lo troviamo sotto la sezione per papà ed è una costruzione in legno dove si può decidere dove porre il gancio per le chiavi oppure il porta orologio e c’è anche l’appoggio per il telefono. Davvero molto utile ed elegante e sopratutto è possibile personalizzarlo con un speciale intaglio in legno dove ognuno può scriverci quello che vuole comunicare.

Yoursurprise

In questo sito la parola d’ordine è dolcezza e sentimento. Infatti è perfetto se in questo regalo di Natale personalizzato ci vuoi mette il cuore. Tra palline di natale, copertine e grembiuli c’è un prodotto che però salta all’occhio. Questa pagina permette infatti di personalizzare con volti, nomi e frasi diverse specialità cucciare, tra cui: cioccolatini e tavolette. Un’idea per i più golosi ma che lasciare sicuramente abbocca aperta.