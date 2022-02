Ora che San Valentino è arrivato e devi ancora acquistare un regalo per il tuo lui o la tua lei ecco qui una lista di regali speciali. Oppure puoi rendere questo 14 febbraio un appuntamento in cucina. Con questo menu speciale, puoi goderti lo splendore di un pasto degno di un ristorante stellato a casa tua e divertirti anche a cucinare.

Regalo Last Minute San Valentino

Prima opzione per un regalo di San Valentino last minute per le coppie che si allenano insieme spesso si sentono più connesse e un abbonamento ad qualche palestra o qualche corso online garantirà al tuo parter di essere capito e compreso e oltretutto l’esperienza si può condividere. Ci sono classi per ogni livello tra cui scegliere tra durata, obiettivo di fitness e stile di allenamento. Dal Vinyasa yoga alla sbarra, all’HIIT e al rafforzamento del core.

I regali in abbonamento sono una scelta pratica e fattibile per i regali di San Valentino dell’ultimo minuto perché il destinatario riceverà la notifica digitale del regalo nella sua e-mail (o puoi anche creare una carta fisica o un coupon) e quindi potrà anticipare con entusiasmo l’arrivo di l’oggetto se deve ancora essere spedito. Detto questo, ti suggeriamo abbonamenti di qualsiasi genere come negozi online, bar preferito oppure ristorante preferito.

Se il tuo San Valentino ama scattare foto e pubblicarle su Instagram, o catturare momenti in cui voi due esplorate nuovi posti o semplicemente vivete la vita di tutti i giorni, la cornice digitale intelligente potrebbe essere il miglior regalo dell’ultimo minuto per San Valentino.

Cena di San Valentino last minute

Se invece il tuo regalo last minute di San Valentino sarà una cena improvvisata ecco un menu facile e veloce da seguire. Per la tua cena di San Valentino last minute come antipasto, il radicchio, con le sue foglie viola attraversate da fulminee macchie bianche, si abbina bene con il formaggio camembert, il taleggio o un altro latticino morbido e stravagante che si gonfia a temperatura ambiente. Insieme, formano un antipasto ideale che puoi sgranocchiare mentre affronti gli altri piatti. Il piatto principale deve essere il più regale, ma adottare un approccio moderno è gradito. Quindi si può optare per delle lasagnette fatte in casa, gnocchi di patate, tagliatelle o risottini. E’ vero che sono tutti primi a “lunga” preparazione ma l’obbiettivo per questa serata è godersi nell’atto di cucinare e non il mero gesto del mangiare. Quindi fare della pasta fatta in casa come la sfoglia piuttosto che gli gnocchi è una bella idea e fidatevi che vi piacerà. Infatti ci dovrà essere collaborazione tra i partner e sarà un’occasione per conoscersi un po di più.

Per la tua cena di San Valentino last minute Il dessert è un affare delicato. Fondamentale per festeggiare la giornata speciale, dal giorno alla notte. Infatti fare una torta potrebbe essere molto più che gustoso. Infatti giocare con il cioccolato è uno dei cliché più usati durante questa serata ma anche il più efficace. Oppure optare per un gelato con una cascata di crema di pistacchio o caramello salato. Infine se siete davvero pigri le classiche fragole con cioccolato e panna saranno un safe play.