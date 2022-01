San Valentino può essere un grosso problema, soprattutto quando sei nelle prime fasi della tua relazione. Se sei bloccato su cosa regalare al tuo partner quest’anno, eccoci qua. La scelta del regalo giusto da fare al tuo partner per San Valentino può dipendere molto da dove ti trovi nella tua relazione. Dopotutto, se hai appena iniziato a uscire con qualcuno, i tipi di regali che farai non saranno allo stesso livello di quelli che faresti un anno dopo.

San Valentino 2022: una nuova relazione

Quando hai appena iniziato a uscire con qualcuno intorno a San Valentino, vuoi dimostrare che ci tieni (se è il caso) senza esagerare. Dai loro un bigliettino di auguri e un piccolo regalo. Stai dimostrando che vuoi continuare a vederli, senza farli sentire sopraffatti involontariamente. Buon San Valentino e basta. Ma ricorda, non c’è bisogno di impazzire, stai solo conoscendo questa persona.

“Friends with benefit”

Se ti trovi in ​​una situazione o qualcosa di più casual, evita di incartare i regali. Prepara invece la scena per una notte sexy: lingerie, candele, musica romantica e forse uno o due giocattoli sessuali. La tua “relazione” si basa sulla chimica fisica, quindi amplificala in questo giorno d’amore. Non c’è motivo di spendere eccessivamente per qualcuno con cui non vedi ancora un futuro a lungo termine. Divertiti e gioca con la tua sessualità!

San Valentino quando ufficialmente insieme (da almeno sei mesi)

Quando esci ufficialmente con qualcuno da sei mesi, chiaramente sei coinvolto l’uno nell’altro. Vuoi fare un regalo che mostri il tipo di amante che sei. Fare regali è un tipo di linguaggio d’amore e dovresti cercare di trasudare parti uguali di sexy, divertente e premuroso in quel presente. Indipendentemente dall’articolo, ricorda la qualità rispetto alla quantità! A sei mesi, pensa a qualcosa sulla falsariga di un’intima escursione termale o di un concerto. Le esperienze condivise non faranno che avvicinare voi due.

Fidanzati (da almeno un anno)

Se stai con qualcuno da un anno, i gioielli hanno sempre un bell’anello lucido. Probabilmente sei innamorato e vedrai un futuro luminoso insieme. Fate insieme un’escursione di shopping di San Valentino e decidete insieme un outfit abbinato. Se hai un acquirente incapace come partner, aiutalo a scegliere un paio di scarpe alla moda o una cintura firmata. San Valentino è l’occasione perfetta per concedersi un po’ di pazzie per il tuo partner.

Relazione a lungo termine & San Valentino

Quando hai una relazione a lungo termine con qualcuno, hai condiviso molte vacanze di San Valentino insieme. A questo punto, sai cosa vuole il tuo partner. Se il tuo partner ama i gioielli, aggiungi qualcosa alla sua collezione. Se il tuo partner non può dire di no a un orologio, assecondalo. Indipendentemente dal valore monetario del regalo, assicurati di scrivere al tuo partner un biglietto sincero. Le parole di affermazione possono essere la svolta più sexy. La tua passione non deve mai scadere!