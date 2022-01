San Valentino 2022, sexy e comode con i reggiseno invisibili di Maison Lejaby

Per San Valentino, la lingerie sexy è d’obbligo. Per sublimare il tuo corpo e accendere la tua notte, dovrai selezionarli bene, avendo cura di essere anche comoda per sentirti maggiormente a tuo agio. Quali scegliere dunque? Ecco la nostra guida sulla lingerie française perfetta per l’occasione.

Mancano ormai due settimane a San Valentino, il giorno che unisce in una grande celebrazione le coppie di innamorati di tutto il mondo. È un momento di grossa fibrillazione e aspettative, inizia già a pianificare il tuo outfit. Tra i must, non dimenticare la lingerie più adeguata, che ti pone davanti la prospettiva di trascorrere una notte indimenticabile con il tuo principe azzurro. Abbandona il classico intimo, osa esprimere la tua femminilità con Lejaby House.

La maison francese di intimo di alta lingerie ha lanciato una linea di reggiseno invisibili, una scelta inclusiva che riesce a ridefinire tutte le silhouette, con capi senza cuciture, dalle spalline rimovibili e tante alternative coordinate di slip e/o culottes, per donare bellezza e comfort a tutte le donne.

I reggiseno invisibili Maison Lejaby nascono dal know how della casa di intimo francese che dal 1930 pratica e offre la sua esperienza nella corsetteria nei suoi laboratori creativi a Lione.

Un marchio che esprime tutta la sua inclusività anche nel rispetto dell’ambiente, attraverso le linee etiche realizzate con materiali di scarto e fibre vegetali, l’alternativa che ogni donna dotata di una sensibilità notevole verso il pianeta che ci ospita, sarà felice di compiere.

Ma veniamo ora ad alcuni consigli per scegliere l’intimo trendy.

Tipi di lingerie sexy per San Valentino 2022

I marchi di moda offrono diversi tipi di lingerie alla moda. Tra le più sexy, notiamo:

– il body: è l’indumento intimo essenziale della lingerie femminile. Puoi scegliere tra il body slip o il body perizoma per essere più sexy. Sotto una camicetta o un maglione trasparente, porterà un effetto molto sensuale al tuo look. Questa alternativa è presente anche nella linea di reggiseno invisibile, un body con dettagli in raso che potrebbe impreziosire ogni look.

– lingerie magnetica: viene scelta soprattutto per la sua praticità. Senza fermagli o lacci da sciogliere, è facile da indossare e da togliere. Spesso in pizzo sotto cui sono posizionati dei magneti, questo tipo di lingerie porta un tocco di eleganza alla tua notte che si preannuncia calda.

– lingerie gioiello: anche la lingerie è adornata con gioielli per rendere più sottile il tuo gioco di seduzione. Reggiseni con gioielli, un tanga di pizzo con strass, un vaporoso e super sexy babydoll con fasce elastiche in velo e gioielli in argento. Lingerie sexy per una notte piena di fantasia, birichina e sexy allo stesso tempo.

– Il nude è trendy anche in lingerie, come rappresentato egregiamente dalla linea reggiseno invisibile. Romantico e invisibile sotto i nostri vestiti, questo color carne è un vero must-have. Può essere declinato in rosa o champagne.

Nei negozi ed online sono quindi disponibili diversi tipi di lingerie. Ma devi sceglierli in base alla tua morfologia per mostrare la tua silhouette con le tue curve mantenendo l’effetto sexy ed evitare così eventuali passi falsi con il rischio di rovinare la tua serata romantica.

Che ti piacciano glamour, romantici o comodi, il tuo intimo rivela la tua personalità e afferma la tua femminilità.

Scegliere la biancheria intima giusta

Mentre alcune donne preferiscono gioielli, fiori o cioccolatini come regalo di San Valentino, altre scelgono di indossare biancheria intima sexy per compiacere l’altra metà della mela e tirare fuori il grande gioco dell’amore.

Tuttavia, il primo istinto per scegliere la tua biancheria intima è guardare in maniera oggettiva alla tua fisicità.

Se sei piuttosto alta e snella, l’ideale è indossare una lingerie nera che sia allo stesso tempo moderna e sensuale. Scegli modelli di tanga e reggiseni in microfibra con dettaglio a rete, a pois o in pizzo per un effetto spettacolare.

Inoltre, se hai un décolleté abbastanza generoso, sarebbe saggio indossare un body con un taglio a cuore anziché uno scollo a V, come quello incluso nella linea reggiseno invisibili maison lejaby. Puoi indossare anche un reggiseno con un buon sostegno sotto questo body per una silhouette perfetta.

In conclusione, sappi che la lingerie ideale è quella che scolpirà il tuo corpo e raffinerà la tua silhouette, ma soprattutto ti farà sentire bellissima indossandola.