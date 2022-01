Un ragazzo di 26 anni muore per un borsa di Gucci. La vittima ferita a causa di svariate coltellate dopo un tentato furto. Si tratta di una vicenda che lascia l’amaro in bocca. Andiamo a scoprire i dettagli.

Un ragazzo muore per la sua borsa di Gucci

Da poche ore è stato confermo in tribunale che il ragazzo è stato pugnalato al cuore e ad entrambi i polmoni per la sua borsa firmata Gucci. Ryan O’Connor aveva solo 26 anni, ed è morto dopo essere stato aggredito e derubato in Balfe Road, Newport, il 10 giugno del 2021.

Mercoledì, una giuria ha ascoltato i testimoni che hanno affermato di aver sentito gli uomini che deridevano il ragazzo privo di sensi per strada. Ma fino ad oggi, i quattro uomini indagati e l’addolcente coinvolto hanno sempre negato l’omicidio. Quattro uomini e un adolescente hanno negato il suo omicidio. Ora invece sono accusati di omicidio colposo e rapina.

Durante un processo al Cardiff Crown Court, Michael Brady QC, l’accusatore, afferma che i cinque uomini avevano viaggiato da Cardiff a Newport su una Ford Fiesta, che era stata rubata quel giorno.

Ucciso per una borsa firmata

A quanto affermato dai testimoni il ladro, dopo aver visto il signor O’Connor indossare la borsa Gucci, decide di derubarlo. L’attacco è stato “rapido e brutale” e provoca una significativa perdita di sangue. «Almeno due degli imputati hanno lasciato l’auto, due dei quali erano armati di coltelli molto grandi che sono stati usati per attaccare e uccidere il signor O’ Connor. Dopo averlo derubato sono tornati in macchina con la borsa Gucci». La giuria viene anche a conoscenza del fatto che il conducente dell’auto rubata non conosceva la zona perché dopo l’attacco si dirige in fuga in un vicolo cieco. Durante i primi aiuti i soccorritori si accorgono che, sollevando la maglietta del signor O’Connor, il ragazzo era stato visivamente accoltellato ed è stato composto il 999.

Ora bisogna solo aspettare il processo che potrebbe durare dalle sei alle otto settimane.