Jada Pinkett Smith combatte da anni contro l’alopecia. Ora decide di aprisi e raccontare la sua esperienza. L’attrice americana, nonché moglie di Will Smith ha dovuto affrontare la caduta dei capelli. Ma non si lascia abbattere.

L’attrice cinquantenne, attivista e conduttrice di Red Table Talk, soffre di alopecia autoimmune. Si tratta di una malattia che attacca i follicoli piliferi causando punti calvi e perdita di capelli. Lei stessa ha condiviso un video che mostra uno dei cerotti usati sul cuoio capelluto. «Ora, a questo punto, posso solo ridere», afferma la Pinkett Smith mentre fa scorrere il dito su una zona della linea calva lungo il centro del cuoio capelluto. «Sapete tutti che ho lottato con l’alopecia e all’improvviso un giorno, guarda questa linea proprio qui. Guarda quella.»

Con una risata, Jada Smith continua: «Quindi si è presentato così e sarà un po’ più difficile da nascondere per me. Quindi ho pensato di condividerlo in modo che tutti voi non facciano domande».

L’alopecia sui social

Piuttosto che arrabbiarsi per questo, l’attrice preferisce dare una svolta positiva alla sua perdita di capelli. «Ma sai che la mamma ci metterà degli strass. Mi farò una coroncina. È quello che farà la mamma» confessa ridendo la moglie di Will Smith. Ha sottotitolato il suo video su Instagram dicendo: «La mamma dovrà portarlo fino al cuoio capelluto così nessuno pensa che si sia operata al cervello o qualcosa del genere😜 Io e questa alopecia diventeremo amici… punto!😆». Lo scorso luglio, Pinkett Smith è stata ispirata dalla ventunenne Willow Smith (che condivide con il marito Will Smith) per radersi completamente la testa. «Willow me l’ha fatto fare perché era ora di lasciarsi andare», ha sottotitolato il post. «MA … i miei anni ’50 stanno per essere divinamente illuminati con questo capannone❣️😜», ha aggiunto l’ospite di Red Table Talk.

Nel 2018, Pinkett Smith ha parlato dei suoi “problemi con la caduta dei capelli” durante un episodio di Red Table Talk, spiegando: «È stato terrificante quando è iniziato. Un giorno ero sotto la doccia e avevo solo una manciata di capelli tra le mani. e io ero tipo, ‘Oh mio Dio, sto diventando calva?».