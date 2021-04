Nell’episodio di mercoledì di Red Table Talk, Willow Smith, la figlia di Will Smith, ha raccontato a sua mamma di essere poliamorosa, Jada Pinkett Smith, e lo ha fatto anche con sua nonna, Adrienne Banfield-Norris. “Con il poliamore, sento che la base principale è la libertà di essere in grado di creare uno stile di relazione che funzioni per te. Non solo entrare nella monogamia soltanto perché è quello che tutti intorno a te dicono sia la cosa giusta da fare”, ha detto la cantante.

Willow Smith ha spiegato inoltre di aver appreso che la ragione principale delle rotture nelle relazioni monogame sia l’infedeltà. “La storia del matrimonio mi infastidisce davvero, solo la storia del matrimonio nel suo insieme e ciò che ha rappresentato negli anni per le donne in particolare”. Ha anche aiutato nonna Adrienne, che inizialmente aveva difficoltà a capire il desiderio di avere più di un partner, a capire perché il poliamore potrebbe essere una scelta migliore per certe persone.

Mentre la nonna pensava che il poliamore fosse “tutto incentrato sul sesso”, Willow ha raccontato che in realtà fosse interessata ad esplorare il poliamore perché “è stata introdotta attraverso una specie di lente non sessuale”. Ha detto: “Diciamo che non sei sempre stato il tipo di persona che voleva fare sesso tutto il tempo, ma il tuo partner lo è. Sarai la persona che dirà, sai, ‘Solo perché non ho questi bisogni, non puoi averli neanche tu?'”.

Mamma Jada quando Willow Smith le disse di essere poliamorosa fu chiara. “Volendo organizzare la tua vita in modo da poter avere ciò che desideri, penso che tutto vada fintanto che le intenzioni sono chiare. Davvero più per te stesso che per qualsiasi altra cosa. E so che c’è molta bellezza che si trova al di fuori delle scatole convenzionali”. Che tu viva uno stile di vita monogamo o non monogamo dipende dalla scelta.